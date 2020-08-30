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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4821, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T23:03
2020-08-30T23:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 4821, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 11 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

23:03 30.08.2020 (обновлено: 23:05 30.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4821, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 11 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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