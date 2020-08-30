https://ria.ru/20200830/koronavirus-1576485408.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Смоленской области, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:43
2020-08-30T10:43
2020-08-30T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Смоленской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий АО, Чукотский АО - 0%, 2. Московская область, Смоленская область - 0,2%, 3. Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Курская область, Тульская область, Чеченская Республика - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в Подмосковье и Смоленской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий АО, Чукотский АО - 0%, 2. Московская область, Смоленская область - 0,2%, 3. Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Курская область, Тульская область, Чеченская Республика - 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф