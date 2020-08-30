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https://ria.ru/20200830/izrail-1576494100.html
Семьи похищенных израильских подростков подали иск против ХАМАС
Семьи трех израильских подростков, похищенных и убитых в 2014 году, подали иск против палестинского движения ХАМАС, сообщает издание "Исраэль ха-Йом". РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:54
2020-08-30T16:54
хамас
сша
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости.</strong> Семьи трех израильских подростков, похищенных и убитых в 2014 году, подали иск против палестинского движения <a href="http://ria.ru/organization_KHamas/" target="_blank" data-auto="true">ХАМАС</a>, сообщает издание <a href="https://www.israelhayom.com/2020/08/30/bereaved-families-of-3-teens-file-unprecedented-lawsuit-against-hamas/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Исраэль ха-Йом"</a>.Как пишет издание, семьи подали иск на 520 миллионов шекелей (порядка 155 миллионов долларов). По словам представителей семей, цель иска – остановить выплаты ХАМАС от руководства Палестинской национальной администрации.В июне 2014 года в поисках Гилада Шаера, Нафтали Френкеля и Эяля Ифраха <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> начал самую масштабную за десятилетие операцию на Западном берегу. Тысячи военнослужащих, сотрудников спецслужб и полицейских за 18 дней обыскали свыше тысячи домов и задержали около 300 подозреваемых, не раз вступив в вооруженные столкновения с палестинцами. У одного из подростков, Френкеля, помимо израильского, было также гражданство <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.В июле 2014 года Израиль начал операцию "Нерушимая скала", которая завершилась 26 августа соглашением о бессрочном прекращении огня. Самый продолжительный и кровопролитный раунд противостояния с боевиками сектора Газа унес жизни более 2,1 тысячи человек с палестинской стороны и 73 — с израильской. За время военных действий боевики выпустили по Израилю свыше 4 тысяч ракет.
https://ria.ru/20200129/1563996372.html
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хамас, сша, израиль, в мире

Семьи похищенных израильских подростков подали иск против ХАМАС

16:54 30.08.2020
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© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
Члены движения Хамас
© AP Photo / Hatem Moussa
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Семьи трех израильских подростков, похищенных и убитых в 2014 году, подали иск против палестинского движения ХАМАС, сообщает издание "Исраэль ха-Йом".
Как пишет издание, семьи подали иск на 520 миллионов шекелей (порядка 155 миллионов долларов). По словам представителей семей, цель иска – остановить выплаты ХАМАС от руководства Палестинской национальной администрации.
Столкновения палестинцев с израильтянами
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В июне 2014 года в поисках Гилада Шаера, Нафтали Френкеля и Эяля Ифраха Израиль начал самую масштабную за десятилетие операцию на Западном берегу. Тысячи военнослужащих, сотрудников спецслужб и полицейских за 18 дней обыскали свыше тысячи домов и задержали около 300 подозреваемых, не раз вступив в вооруженные столкновения с палестинцами. У одного из подростков, Френкеля, помимо израильского, было также гражданство США.
В июле 2014 года Израиль начал операцию "Нерушимая скала", которая завершилась 26 августа соглашением о бессрочном прекращении огня. Самый продолжительный и кровопролитный раунд противостояния с боевиками сектора Газа унес жизни более 2,1 тысячи человек с палестинской стороны и 73 — с израильской. За время военных действий боевики выпустили по Израилю свыше 4 тысяч ракет.
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827231417
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ХамасСШАИзраильВ мире
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