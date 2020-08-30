https://ria.ru/20200830/dzhukanovich-1576502262.html
Правление Джукановича закончилось, заявил один из лидеров оппозиции
Правление в Черногории Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича окончено спустя более чем 30 лет, заявил РИА Новости один из лидеров РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T23:00
2020-08-30T23:00
2020-08-30T23:20
милан кнежевич
мило джуканович
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Правление в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> Демократической партии социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a> окончено спустя более чем 30 лет, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции <a href="http://ria.ru/person_Milan_Knezhevich/" target="_blank" data-auto="true">Милан Кнежевич</a> после первых данных exit poll, по данным которых побеждает оппозиционная коалиция. НПО "Центр мониторинга и исследований" сообщило, что на основании обработки данных 70% данных exit poll коалиция "За будущее Черногории" получает 33,1%, оппозиционное движение "Демократы" - 12,4%, партия URA – 5,3%. Таким образом, общий результат оппозиции заметно превосходит 34,7% правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича."Точно известно, что ДПС с постоянными коалиционными партнерами не имеет парламентарного большинства. По к этому моменту обработанным данным с избирательных мест могу сказать, что Демократический фронт вместе с остальными оппозиционными партиями дошел до формирования парламентского большинства", - заявил оппозиционный лидер агентству."Конечно, необходимо посчитать каждый голос, но главная победа граждан Черногории - это то, что наконец-то дошло до смены власти. То, что произойдет после 30 августа, должно быть похоже на нормальное европейское государство, и мы, наконец, окончили 32 года тоталитаризма и диктатуры", - подчеркнул Кнежевич.
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576488570.html
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html
Чипалина Лукин
Ну вот и в Европе наконец народ начал голосовать против русофобов.
17
Игорь Земский
Завтра во всех радио-свободах: "выборы прошли с явными нарушениями, признавать их означает выбрать недемократический путь погружения в тоталитаризм"
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черногория
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан кнежевич, мило джуканович, черногория, в мире
ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.
Правление в Черногории
Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича
окончено спустя более чем 30 лет, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции Милан Кнежевич
после первых данных exit poll, по данным которых побеждает оппозиционная коалиция.
НПО "Центр мониторинга и исследований" сообщило, что на основании обработки данных 70% данных exit poll коалиция "За будущее Черногории" получает 33,1%, оппозиционное движение "Демократы" - 12,4%, партия URA – 5,3%. Таким образом, общий результат оппозиции заметно превосходит 34,7% правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.
"Точно известно, что ДПС с постоянными коалиционными партнерами не имеет парламентарного большинства. По к этому моменту обработанным данным с избирательных мест могу сказать, что Демократический фронт вместе с остальными оппозиционными партиями дошел до формирования парламентского большинства", - заявил оппозиционный лидер агентству.
"Конечно, необходимо посчитать каждый голос, но главная победа граждан Черногории - это то, что наконец-то дошло до смены власти. То, что произойдет после 30 августа, должно быть похоже на нормальное европейское государство, и мы, наконец, окончили 32 года тоталитаризма и диктатуры", - подчеркнул Кнежевич.