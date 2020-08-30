https://ria.ru/20200830/dzhukanovich-1576502262.html

Правление Джукановича закончилось, заявил один из лидеров оппозиции

Правление в Черногории Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича окончено спустя более чем 30 лет, заявил РИА Новости один из лидеров РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T23:00

2020-08-30T23:00

2020-08-30T23:20

милан кнежевич

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Правление в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> Демократической партии социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a> окончено спустя более чем 30 лет, заявил РИА Новости один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции <a href="http://ria.ru/person_Milan_Knezhevich/" target="_blank" data-auto="true">Милан Кнежевич</a> после первых данных exit poll, по данным которых побеждает оппозиционная коалиция. НПО "Центр мониторинга и исследований" сообщило, что на основании обработки данных 70% данных exit poll коалиция "За будущее Черногории" получает 33,1%, оппозиционное движение "Демократы" - 12,4%, партия URA – 5,3%. Таким образом, общий результат оппозиции заметно превосходит 34,7% правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича."Точно известно, что ДПС с постоянными коалиционными партнерами не имеет парламентарного большинства. По к этому моменту обработанным данным с избирательных мест могу сказать, что Демократический фронт вместе с остальными оппозиционными партиями дошел до формирования парламентского большинства", - заявил оппозиционный лидер агентству."Конечно, необходимо посчитать каждый голос, но главная победа граждан Черногории - это то, что наконец-то дошло до смены власти. То, что произойдет после 30 августа, должно быть похоже на нормальное европейское государство, и мы, наконец, окончили 32 года тоталитаризма и диктатуры", - подчеркнул Кнежевич.

https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576488570.html

https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html

Чипалина Лукин Ну вот и в Европе наконец народ начал голосовать против русофобов. 17

Игорь Земский Завтра во всех радио-свободах: "выборы прошли с явными нарушениями, признавать их означает выбрать недемократический путь погружения в тоталитаризм" 12

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черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милан кнежевич, мило джуканович, черногория, в мире