https://ria.ru/20200830/dtp-1576532322.html

Вертолет госпитализировал двух детей после ДТП на юго-западе Москвы

Санитарный вертолет госпитализировал двух детей, пострадавших в ДТП на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:00

2020-08-30T14:00

2020-08-31T14:53

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москва

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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Санитарный вертолет госпитализировал двух детей, пострадавших в ДТП на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сообщили, что в воскресенье два человека получили травмы на 60 километре Киевского шоссе при столкновении четырех автомобилей."Экипаж дежурного санитарного вертолёта <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Московского авиационного центра</a> вылетел по вызову на ДТП… Санитарным вертолётом эвакуировали двух детей в специализированное лечебное учреждение столицы. В полете их сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20170701/1497655121.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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