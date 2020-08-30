https://ria.ru/20200830/dtp-1576532322.html
Вертолет госпитализировал двух детей после ДТП на юго-западе Москвы
Санитарный вертолет госпитализировал двух детей, пострадавших в ДТП на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T14:00
2020-08-30T14:00
2020-08-31T14:53
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Санитарный вертолет госпитализировал двух детей, пострадавших в ДТП на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сообщили, что в воскресенье два человека получили травмы на 60 километре Киевского шоссе при столкновении четырех автомобилей."Экипаж дежурного санитарного вертолёта <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Московского авиационного центра</a> вылетел по вызову на ДТП… Санитарным вертолётом эвакуировали двух детей в специализированное лечебное учреждение столицы. В полете их сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20170701/1497655121.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гочсипб, московский авиационный центр, москва