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Вертолет госпитализировал двух детей после ДТП на юго-западе Москвы
Санитарный вертолет госпитализировал двух детей, пострадавших в ДТП на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T14:00
2020-08-31T14:53
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московский авиационный центр
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Санитарный вертолет госпитализировал двух детей, пострадавших в ДТП на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба департамента <a href="http://ria.ru/organization_gochsipb/" target="_blank" data-auto="true">ГОЧСиПБ</a>.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сообщили, что в воскресенье два человека получили травмы на 60 километре Киевского шоссе при столкновении четырех автомобилей."Экипаж дежурного санитарного вертолёта <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Московского авиационного центра</a> вылетел по вызову на ДТП… Санитарным вертолётом эвакуировали двух детей в специализированное лечебное учреждение столицы. В полете их сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших", - говорится в сообщении.
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гочсипб, московский авиационный центр, москва

Вертолет госпитализировал двух детей после ДТП на юго-западе Москвы

14:00 30.08.2020 (обновлено: 14:53 31.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШеврон на форме пилота легкого многоцелевого вертолета Eurocopter EC145 санитарной авиации Московского авиацентра на площадке городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
Шеврон на форме пилота легкого многоцелевого вертолета Eurocopter EC145 санитарной авиации Московского авиацентра на площадке городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Санитарный вертолет госпитализировал двух детей, пострадавших в ДТП на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
Ранее в ГУМВД по Москве сообщили, что в воскресенье два человека получили травмы на 60 километре Киевского шоссе при столкновении четырех автомобилей.
"Экипаж дежурного санитарного вертолёта Московского авиационного центра вылетел по вызову на ДТП… Санитарным вертолётом эвакуировали двух детей в специализированное лечебное учреждение столицы. В полете их сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших", - говорится в сообщении.
Вертолет Московского авиационного центра. Архивное фото
1 июля 2017, 13:22
Детей, пострадавших в ДТП на юге Москвы, госпитализировали на вертолете
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГОЧСиПБМосковский авиационный центрМосква
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