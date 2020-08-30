https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500590.html

В Черногории закрылись участки для голосования

Участки для голосования на выборах в парламент (Скупщину) Черногории закрылись вовремя, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T21:17

2020-08-30T21:17

2020-08-30T21:17

милан кнежевич

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Участки для голосования на выборах в парламент (Скупщину) Черногории закрылись вовремя, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).По данным избиркома, правом голоса обладали 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране шло за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти. Явка на 19.00 (20.00 мск) по данным наблюдателей из НПО составила 74,9%, на выборах 2016 года к этому времени проголосовали 71,6% избирателей.Председатель избиркома Черногории Алекса Иванович сообщил РИА Новости по поводу нарушений, что ни одной официальной жалобы в ГИК пока не поступило.Один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" на парламентских выборах <a href="http://ria.ru/person_Milan_Knezhevich/" target="_blank" data-auto="true">Милан Кнежевич</a> заявил РИА Новости, что документирует с коллегами случаи подкупа сторонниками правящей Демократической партии социалистов (ДПС) избирателей и другие махинации.За 81 кресло в однопалатном парламенте <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> борются 11 партий и коалиций, которым необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Впервые за 30 лет по итогам выборов может пошатнуться власть правящей Демократической партии социалистов президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. Последнее августовское исследование Центра за демократию и права человека (CEDEM) показало, что за правящую ДПС готовы проголосовать 35,5% граждан. Вместе с традиционными коалиционными партнерами и партиями нацменьшинств набралось 48% симпатий граждан, что является их минимальным показателем за 30 лет.Оппозиции, к которой помимо коалиции во главе с Демократическим фронтом относятся партия "Демократы", гражданское движение URA и бывшие многолетние партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия (SDP), предпочтения отдали 52% опрошенных.ГИК аккредитовала немногим более 2 тысяч наблюдателей, из которых 265 иностранных, включая миссию ОБСЕ.

https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576488570.html

https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милан кнежевич, мило джуканович, черногория, в мире