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https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500590.html
В Черногории закрылись участки для голосования
Участки для голосования на выборах в парламент (Скупщину) Черногории закрылись вовремя, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T21:17
2020-08-30T21:17
милан кнежевич
мило джуканович
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Участки для голосования на выборах в парламент (Скупщину) Черногории закрылись вовремя, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).По данным избиркома, правом голоса обладали 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране шло за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти. Явка на 19.00 (20.00 мск) по данным наблюдателей из НПО составила 74,9%, на выборах 2016 года к этому времени проголосовали 71,6% избирателей.Председатель избиркома Черногории Алекса Иванович сообщил РИА Новости по поводу нарушений, что ни одной официальной жалобы в ГИК пока не поступило.Один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" на парламентских выборах <a href="http://ria.ru/person_Milan_Knezhevich/" target="_blank" data-auto="true">Милан Кнежевич</a> заявил РИА Новости, что документирует с коллегами случаи подкупа сторонниками правящей Демократической партии социалистов (ДПС) избирателей и другие махинации.За 81 кресло в однопалатном парламенте <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> борются 11 партий и коалиций, которым необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Впервые за 30 лет по итогам выборов может пошатнуться власть правящей Демократической партии социалистов президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. Последнее августовское исследование Центра за демократию и права человека (CEDEM) показало, что за правящую ДПС готовы проголосовать 35,5% граждан. Вместе с традиционными коалиционными партнерами и партиями нацменьшинств набралось 48% симпатий граждан, что является их минимальным показателем за 30 лет.Оппозиции, к которой помимо коалиции во главе с Демократическим фронтом относятся партия "Демократы", гражданское движение URA и бывшие многолетние партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия (SDP), предпочтения отдали 52% опрошенных.ГИК аккредитовала немногим более 2 тысяч наблюдателей, из которых 265 иностранных, включая миссию ОБСЕ.
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576488570.html
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html
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милан кнежевич, мило джуканович, черногория, в мире

В Черногории закрылись участки для голосования

21:17 30.08.2020
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© REUTERS / Stevo VasiljevicОчередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости. Участки для голосования на выборах в парламент (Скупщину) Черногории закрылись вовремя, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
По данным избиркома, правом голоса обладали 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране шло за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти. Явка на 19.00 (20.00 мск) по данным наблюдателей из НПО составила 74,9%, на выборах 2016 года к этому времени проголосовали 71,6% избирателей.
Председатель избиркома Черногории Алекса Иванович сообщил РИА Новости по поводу нарушений, что ни одной официальной жалобы в ГИК пока не поступило.
Один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" на парламентских выборах Милан Кнежевич заявил РИА Новости, что документирует с коллегами случаи подкупа сторонниками правящей Демократической партии социалистов (ДПС) избирателей и другие махинации.
Голосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Вчера, 13:27
Явка на выборах в парламент Черногории на 15% выше, чем в 2016 году
За 81 кресло в однопалатном парламенте Черногории борются 11 партий и коалиций, которым необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Впервые за 30 лет по итогам выборов может пошатнуться власть правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича. Последнее августовское исследование Центра за демократию и права человека (CEDEM) показало, что за правящую ДПС готовы проголосовать 35,5% граждан. Вместе с традиционными коалиционными партнерами и партиями нацменьшинств набралось 48% симпатий граждан, что является их минимальным показателем за 30 лет.
Оппозиции, к которой помимо коалиции во главе с Демократическим фронтом относятся партия "Демократы", гражданское движение URA и бывшие многолетние партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия (SDP), предпочтения отдали 52% опрошенных.
ГИК аккредитовала немногим более 2 тысяч наблюдателей, из которых 265 иностранных, включая миссию ОБСЕ.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
Вчера, 20:54Религия и мировоззрение
Сербская церковь призвала не выходить на акции после выборов в Черногории
200110
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