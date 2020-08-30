https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576482740.html

В Черногории на выборах в парламент открылись избирательные участки

Участки на выборах в Скупщину (однопалатный парламент) открылись в воскресенье утром в Черногории, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК). РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T08:05

2020-08-30T08:05

2020-08-30T09:39

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 30 авг - РИА Новости.</strong> Участки на выборах в Скупщину (однопалатный парламент) открылись в воскресенье утром в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК).По данным избиркома, правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан страны. Участки открыты с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск), всего их 1 217. Голосование по всей стране идет за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти.Пожилые люди и находящиеся на лечении в больницах тоже смогут участвовать в волеизъявлении - к ним по заявке придут члены комиссии. На участках обязательны маски, дезинфекция рук и поверхностей и соблюдение дистанции из-за COVID-19. За 81 кресло в однопалатном парламенте Черногории борются 11 партий и коалиций.Впервые за 30 лет по итогам выборов может пошатнуться власть правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. Последнее августовское исследование Центра за демократию и права человека (CEDEM) показало, что за правящую ДПС готовы проголосовать 35,5% граждан. Вместе с традиционными коалиционными партнерами и партиями нацменьшинств набралось 48% симпатий граждан, что является их минимальным показателем за 30 лет.Оппозиции, к которой помимо коалиции во главе с Демократическим фронтом относятся партия "Демократы", гражданское движение URA и бывшие многолетние партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия (SDP), предпочтения отдали 52% опрошенных.ГИК аккредитовала немногим более 2 тысяч наблюдателей, из которых 265 иностранных, включая миссию ОБСЕ.

https://ria.ru/20200829/chernogoriya-1576467232.html

https://ria.ru/20200828/chernogoriya-1576395480.html

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мило джуканович, черногория, в мире