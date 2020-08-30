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https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576501021.html
Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО
Соседствующие с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T21:43
2020-08-30T22:39
вооруженные силы белоруссии
нато
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> Соседствующие с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.По его словам, также западные соседи увеличивают возможности "по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов". Помимо этого, "очень серьезно усилена разведывательная деятельность против" Белоруссии.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> 28 августа сравнил происходящее у западных границ республики с ситуацией перед началом Великой Отечественной войны. По его словам, тогда "Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию". Глава государства добавил, что учил историю, сделал выводы и привел войска в полную боевую готовность.Также Лукашенко не исключил, что 18 американских истребителей <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, которые перебросили из-под Берлина на расстояние 15-20 минут подлета до территории Белоруссии, могут нести ядерное оружие.В свою очередь, представитель НАТО <a href="http://ria.ru/person_Oana_Lungesku/" target="_blank" data-auto="true">Оана Лунгеску</a> заявила РИА Новости, что учения альянса в Балтийском регионе были запланированы заранее и не имеют отношения к происходящему в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.По ее словам, <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> демонстрирует прозрачность в том, что касается учений и тренировочных процессов, которые планируются заблаговременно.На территории <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> сейчас проходят польско-американские учения ВВС AvDet с участием американского самолета разведки и наведения AWACS. В учениях задействованы самолеты F-16 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, которые ранее прибыли в Польшу для участия в воздушном параде по случаю праздника Войска польского и 100-летия Варшавской битвы.
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576454881.html
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576454918.html
«которые планируются заблаговременно.» Да, да. И беспорядки в Белоруссии заблаговременно планировались. Вспомните операцию украинцев, которая была направлена на провоцирование недовольства и недоверия белоруссов к русским, подрывая тем самым позиции Лукашенко.
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А Тихановская, призывающая к гражданской войне, адекватна?
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белоруссия
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вооруженные силы белоруссии, нато, белоруссия, безопасность, в мире

Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО

21:43 30.08.2020 (обновлено: 22:39 30.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на акции протеста в Минске
Военнослужащие на акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Соседствующие с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, также западные соседи увеличивают возможности "по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов". Помимо этого, "очень серьезно усилена разведывательная деятельность против" Белоруссии.

"Сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций "Атлантическая решимость" усилено передовое присутствие, Балтийская воздушная полиция. На постоянной основе находятся контингент войск, насчитывающий в составе более десяти тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники".

Руслан Косыгин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 августа сравнил происходящее у западных границ республики с ситуацией перед началом Великой Отечественной войны. По его словам, тогда "Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию". Глава государства добавил, что учил историю, сделал выводы и привел войска в полную боевую готовность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
28 августа, 20:40Протесты в Белоруссии
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
Также Лукашенко не исключил, что 18 американских истребителей F-16, которые перебросили из-под Берлина на расстояние 15-20 минут подлета до территории Белоруссии, могут нести ядерное оружие.
В свою очередь, представитель НАТО Оана Лунгеску заявила РИА Новости, что учения альянса в Балтийском регионе были запланированы заранее и не имеют отношения к происходящему в Белоруссии.
По ее словам, НАТО демонстрирует прозрачность в том, что касается учений и тренировочных процессов, которые планируются заблаговременно.
На территории Польши сейчас проходят польско-американские учения ВВС AvDet с участием американского самолета разведки и наведения AWACS. В учениях задействованы самолеты F-16 ВВС США, которые ранее прибыли в Польшу для участия в воздушном параде по случаю праздника Войска польского и 100-летия Варшавской битвы.
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
28 августа, 20:41Протесты в Белоруссии
В НАТО заявили, что их учения не имеют отношения к событиям в Белоруссии
14564642460
Обсудить 36
Вооруженные силы БелоруссииНАТОБелоруссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
«которые планируются заблаговременно.» Да, да. И беспорядки в Белоруссии заблаговременно планировались. Вспомните операцию украинцев, которая была направлена на провоцирование недовольства и недоверия белоруссов к русским, подрывая тем самым позиции Лукашенко.
30 августа, 22:24
nakιs Kamakιs
89713010
А Тихановская, призывающая к гражданской войне, адекватна?
30 августа, 22:49
nakιs Kamakιs
5440107
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