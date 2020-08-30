https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576501021.html

Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО

Соседствующие с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T21:43

2020-08-30T21:43

2020-08-30T22:39

вооруженные силы белоруссии

нато

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> Соседствующие с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.По его словам, также западные соседи увеличивают возможности "по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов". Помимо этого, "очень серьезно усилена разведывательная деятельность против" Белоруссии.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> 28 августа сравнил происходящее у западных границ республики с ситуацией перед началом Великой Отечественной войны. По его словам, тогда "Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию". Глава государства добавил, что учил историю, сделал выводы и привел войска в полную боевую готовность.Также Лукашенко не исключил, что 18 американских истребителей <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, которые перебросили из-под Берлина на расстояние 15-20 минут подлета до территории Белоруссии, могут нести ядерное оружие.В свою очередь, представитель НАТО <a href="http://ria.ru/person_Oana_Lungesku/" target="_blank" data-auto="true">Оана Лунгеску</a> заявила РИА Новости, что учения альянса в Балтийском регионе были запланированы заранее и не имеют отношения к происходящему в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.По ее словам, <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> демонстрирует прозрачность в том, что касается учений и тренировочных процессов, которые планируются заблаговременно.На территории <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> сейчас проходят польско-американские учения ВВС AvDet с участием американского самолета разведки и наведения AWACS. В учениях задействованы самолеты F-16 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, которые ранее прибыли в Польшу для участия в воздушном параде по случаю праздника Войска польского и 100-летия Варшавской битвы.

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576454881.html

https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576454918.html

nakιs Kamakιs «которые планируются заблаговременно.» Да, да. И беспорядки в Белоруссии заблаговременно планировались. Вспомните операцию украинцев, которая была направлена на провоцирование недовольства и недоверия белоруссов к русским, подрывая тем самым позиции Лукашенко. 110

nakιs Kamakιs А Тихановская, призывающая к гражданской войне, адекватна? 66

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы белоруссии, нато, белоруссия, безопасность, в мире