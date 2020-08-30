Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО
21:43 30.08.2020 (обновлено: 22:39 30.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Соседствующие с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, также западные соседи увеличивают возможности "по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов". Помимо этого, "очень серьезно усилена разведывательная деятельность против" Белоруссии.
"Сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций "Атлантическая решимость" усилено передовое присутствие, Балтийская воздушная полиция. На постоянной основе находятся контингент войск, насчитывающий в составе более десяти тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 августа сравнил происходящее у западных границ республики с ситуацией перед началом Великой Отечественной войны. По его словам, тогда "Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию". Глава государства добавил, что учил историю, сделал выводы и привел войска в полную боевую готовность.
Также Лукашенко не исключил, что 18 американских истребителей F-16, которые перебросили из-под Берлина на расстояние 15-20 минут подлета до территории Белоруссии, могут нести ядерное оружие.
В свою очередь, представитель НАТО Оана Лунгеску заявила РИА Новости, что учения альянса в Балтийском регионе были запланированы заранее и не имеют отношения к происходящему в Белоруссии.
По ее словам, НАТО демонстрирует прозрачность в том, что касается учений и тренировочных процессов, которые планируются заблаговременно.
На территории Польши сейчас проходят польско-американские учения ВВС AvDet с участием американского самолета разведки и наведения AWACS. В учениях задействованы самолеты F-16 ВВС США, которые ранее прибыли в Польшу для участия в воздушном параде по случаю праздника Войска польского и 100-летия Варшавской битвы.