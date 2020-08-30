https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576497803.html

Ряду депутатов угрожают расправой, заявили в СК Белоруссии

Ряду депутатов нижней палаты парламента Белоруссии угрожают расправой, если они досрочно не сложат свои полномочия, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T19:08

2020-08-30T19:08

2020-08-30T19:08

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

минск

белоруссия

гомель

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг – РИА Новости.</strong> Ряду депутатов нижней палаты парламента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> угрожают расправой, если они досрочно не сложат свои полномочия, <a href="https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/ot-ugroz-i-oskorblenij-do-xuliganstva-i-povrezhdenija-imuschestva-po-kazhdomu-faktu-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-9234/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщила</a> в воскресенье пресс-служба Следственного комитета республики.Ранее белорусская оппозиция призвала граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов."В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них начали поступать угрозы расправой если они не сложат свои полномочия. Жертвами хейтеров уже стали ряд депутатов Палаты представителей Национального собрания и руководителей местных органов власти из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеля</a> и других городов", - говорится в сообщении на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/ugrozy-1576497568.html

Tishka62 Tishka62 Цветная революция во всей красе ,все по методичке 12

7

минск

белоруссия

гомель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, гомель, в мире