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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576497803.html
Ряду депутатов угрожают расправой, заявили в СК Белоруссии
Ряду депутатов нижней палаты парламента Белоруссии угрожают расправой, если они досрочно не сложат свои полномочия, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T19:08
2020-08-30T19:08
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
гомель
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг – РИА Новости.</strong> Ряду депутатов нижней палаты парламента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> угрожают расправой, если они досрочно не сложат свои полномочия, <a href="https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/ot-ugroz-i-oskorblenij-do-xuliganstva-i-povrezhdenija-imuschestva-po-kazhdomu-faktu-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-9234/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщила</a> в воскресенье пресс-служба Следственного комитета республики.Ранее белорусская оппозиция призвала граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов."В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них начали поступать угрозы расправой если они не сложат свои полномочия. Жертвами хейтеров уже стали ряд депутатов Палаты представителей Национального собрания и руководителей местных органов власти из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеля</a> и других городов", - говорится в сообщении на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/ugrozy-1576497568.html
Цветная революция во всей красе ,все по методичке
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, гомель, в мире

Ряду депутатов угрожают расправой, заявили в СК Белоруссии

19:08 30.08.2020
1383
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Ряду депутатов нижней палаты парламента Белоруссии угрожают расправой, если они досрочно не сложат свои полномочия, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного комитета республики.
Ранее белорусская оппозиция призвала граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов.
"В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них начали поступать угрозы расправой если они не сложат свои полномочия. Жертвами хейтеров уже стали ряд депутатов Палаты представителей Национального собрания и руководителей местных органов власти из Минска, Гомеля и других городов", - говорится в сообщении на сайте СК.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссияГомельВ мире
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Цветная революция во всей красе ,все по методичке
30 августа, 19:25
TTTishka62 Tishka62
1100001
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