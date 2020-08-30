https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576487042.html
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "актуальные вопросы" и ситуацию в... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:15
2020-08-30T12:15
2020-08-30T12:18
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "актуальные вопросы" и ситуацию в Белоруссии, сообщает <a href="https://sputnik.by/politics/20200830/1045582272/Vladimir-Putin-pozvonil-Aleksandru-Lukashenko.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Белоруссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили также и обстановку вокруг республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html
https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477330.html
lyuda.terenteva.55
Разумеется, поддержка и консультации Кремля не позволят "разорвать" суверенитет и экономику страны. Однако, хотелось бы, чтобы для Лукашенко это стало уроком, когда всё "на волоске". Без России. Хотелось бы больше уважения и истинных добрососедских отношений с нами.
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Станислав Попов
Наш-то каков - судьбы мира за завтраком решает!
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россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире