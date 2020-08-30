https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576487042.html

Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "актуальные вопросы" и ситуацию в... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T12:15

2020-08-30T12:15

2020-08-30T12:18

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "актуальные вопросы" и ситуацию в Белоруссии, сообщает <a href="https://sputnik.by/politics/20200830/1045582272/Vladimir-Putin-pozvonil-Aleksandru-Lukashenko.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Белоруссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили также и обстановку вокруг республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html

https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477330.html

lyuda.terenteva.55 Разумеется, поддержка и консультации Кремля не позволят "разорвать" суверенитет и экономику страны. Однако, хотелось бы, чтобы для Лукашенко это стало уроком, когда всё "на волоске". Без России. Хотелось бы больше уважения и истинных добрососедских отношений с нами. 32

Станислав Попов Наш-то каков - судьбы мира за завтраком решает! 13

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире