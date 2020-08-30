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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576486531.html
В Белоруссии на акциях протеста в субботу задержали 29 человек
В Белоруссии на акциях протеста задержали 29 человек, сообщается на сайте МВД республики. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T11:45
2020-08-30T11:54
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на акциях протеста задержали 29 человек, сообщается на сайте МВД республики."Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", - говорится в сообщении.Накануне в Белоруссии состоялись акции протеста против результатов выборов и силовых разгонов митингов 9-12 августа. В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> прошел "женский гранд-марш".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200829/sledstvie-1576478844.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/belorussiya-1576474493.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии на акциях протеста в субботу задержали 29 человек

11:45 30.08.2020 (обновлено: 11:54 30.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. В Белоруссии на акциях протеста задержали 29 человек, сообщается на сайте МВД республики.
"Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
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Накануне в Белоруссии состоялись акции протеста против результатов выборов и силовых разгонов митингов 9-12 августа. В Минске прошел "женский гранд-марш".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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