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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576480116.html
AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
Американское информационное агентство Associated Press осудило лишение аккредитации и высылку своих сотрудников из Белоруссии и призывает белорусские власти... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T00:08
2020-08-30T00:08
протесты в белоруссии
белоруссия
associated press
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости.</strong> Американское информационное агентство <a href="https://ria.ru/organization_Associated_Press/" target="_blank">Associated Press</a> осудило лишение аккредитации и высылку своих сотрудников из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и призывает белорусские власти восстановить полномочия журналистов.Ранее в субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии два российских журналиста, работающих на Associated Press. В агентстве подтвердили эту информацию, уточнив, что белорусские журналисты AP были проинформированы правительством о том, что их журналистские полномочия были отозваны.Ранее в Telegram-каналах, включая канал Белорусской ассоциации журналистов, сообщили, что аккредитации лишены еще 10 работающих в Белоруссии журналистов западных СМИ. Ранее в субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии четыре российских журналиста, работающих на западные СМИ (на Associated Press и немецкий телеканал ARD). В частности, межведомственная комиссия по противодействию экстремизму лишила аккредитации корреспондентов белорусской службы "Радио Свободы". Помимо этого, сообщается, что аккредитации лишены две журналистки, работавшие на "Би-би-си". Кроме того, по информации c сайта Белорусской ассоциации журналистов, МИД страны аннулировал аккредитации сотрудникам Reuters, Associated Press, немецкой газеты Deutsche Welle, французского радио RFI.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> в пятницу подтвердило, что накануне в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, в "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке".
https://ria.ru/20200829/sledstvie-1576478844.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/kolesnikova-1576477984.html
Для чего? Смуту сеять?..
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белоруссия
РИА Новости
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белоруссия, associated press, в мире

AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам

00:08 30.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Американское информационное агентство Associated Press осудило лишение аккредитации и высылку своих сотрудников из Белоруссии и призывает белорусские власти восстановить полномочия журналистов.
Ранее в субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии два российских журналиста, работающих на Associated Press. В агентстве подтвердили эту информацию, уточнив, что белорусские журналисты AP были проинформированы правительством о том, что их журналистские полномочия были отозваны.
"Associated Press самым решительным образом осуждает это вопиющее нападение на свободу прессы в Беларуси. АП призывает белорусское правительство восстановить полномочия независимых журналистов и позволить им продолжать сообщать миру о фактах происходящего в Беларуси", - заявила директор по связям со СМИ AP Лорен Истон.
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Ранее в Telegram-каналах, включая канал Белорусской ассоциации журналистов, сообщили, что аккредитации лишены еще 10 работающих в Белоруссии журналистов западных СМИ. Ранее в субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии четыре российских журналиста, работающих на западные СМИ (на Associated Press и немецкий телеканал ARD). В частности, межведомственная комиссия по противодействию экстремизму лишила аккредитации корреспондентов белорусской службы "Радио Свободы". Помимо этого, сообщается, что аккредитации лишены две журналистки, работавшие на "Би-би-си". Кроме того, по информации c сайта Белорусской ассоциации журналистов, МИД страны аннулировал аккредитации сотрудникам Reuters, Associated Press, немецкой газеты Deutsche Welle, французского радио RFI.
МВД Белоруссии в пятницу подтвердило, что накануне в Минске в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, в "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке".
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Протесты в БелоруссииБелоруссияAssociated PressВ мире
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Г Б
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