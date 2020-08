AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам

https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576480116.html

<strong>ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости.</strong> Американское информационное агентство <a href="https://ria.ru/organization_Associated_Press/" target="_blank">Associated Press</a> осудило лишение аккредитации и высылку своих сотрудников из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и призывает белорусские власти восстановить полномочия журналистов.Ранее в субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии два российских журналиста, работающих на Associated Press. В агентстве подтвердили эту информацию, уточнив, что белорусские журналисты AP были проинформированы правительством о том, что их журналистские полномочия были отозваны.Ранее в Telegram-каналах, включая канал Белорусской ассоциации журналистов, сообщили, что аккредитации лишены еще 10 работающих в Белоруссии журналистов западных СМИ. Ранее в субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии четыре российских журналиста, работающих на западные СМИ (на Associated Press и немецкий телеканал ARD). В частности, межведомственная комиссия по противодействию экстремизму лишила аккредитации корреспондентов белорусской службы "Радио Свободы". Помимо этого, сообщается, что аккредитации лишены две журналистки, работавшие на "Би-би-си". Кроме того, по информации c сайта Белорусской ассоциации журналистов, МИД страны аннулировал аккредитации сотрудникам Reuters, Associated Press, немецкой газеты Deutsche Welle, французского радио RFI.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> в пятницу подтвердило, что накануне в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, в "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке".

