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Лишенные аккредитации журналисты западных СМИ уехали из Белоруссии
Сотрудничающие с иностранными СМИ российские журналисты, которых белорусский МИД лишил аккредитации, вернулись на родину, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T16:42
2020-08-29T19:03
россия
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудничающие с иностранными СМИ российские журналисты, которых белорусский МИД лишил аккредитации, вернулись на родину, сообщил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> Дмитрий Мезенцев."Дипломаты посольства, оказывавшие нашим соотечественникам консульскую поддержку, обеспечили их переезд на территорию России, и только что они сообщили о пересечении госграницы", - сообщил Мезенцев журналистам.По его словам, "28 августа правоохранительными органами в Минске проводилась проверка – в целях установления личности сотрудников ряда иностранных средств массовой информации, работающих в настоящее время на территории республики"."Журналисты, среди которых оказались и четверо граждан России - сотрудники Associated Press и ARD, были проинформированы о том, что в соответствии с постановлением межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере у них отзываются аккредитации. Такое решение подразумевает обязательное завершение срока командировки в Белоруссию", - сказал Мезенцев.Ранее в Telegram-каналах, включая канал Белорусской ассоциации журналистов, сообщили, что аккредитации лишены 10 работающих в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> журналистов западных СМИ. Ранее в субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии четыре российских журналиста, работающих на западные СМИ.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> в пятницу подтвердило, что накануне в Минске в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, в "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке".Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/belorussiya-1576472181.html
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россия
минск
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россия, минск, в мире

Лишенные аккредитации журналисты западных СМИ уехали из Белоруссии

16:42 29.08.2020 (обновлено: 19:03 29.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Сотрудничающие с иностранными СМИ российские журналисты, которых белорусский МИД лишил аккредитации, вернулись на родину, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Дипломаты посольства, оказывавшие нашим соотечественникам консульскую поддержку, обеспечили их переезд на территорию России, и только что они сообщили о пересечении госграницы", - сообщил Мезенцев журналистам.
По его словам, "28 августа правоохранительными органами в Минске проводилась проверка – в целях установления личности сотрудников ряда иностранных средств массовой информации, работающих в настоящее время на территории республики".
"Журналисты, среди которых оказались и четверо граждан России - сотрудники Associated Press и ARD, были проинформированы о том, что в соответствии с постановлением межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере у них отзываются аккредитации. Такое решение подразумевает обязательное завершение срока командировки в Белоруссию", - сказал Мезенцев.
Ранее в Telegram-каналах, включая канал Белорусской ассоциации журналистов, сообщили, что аккредитации лишены 10 работающих в Белоруссии журналистов западных СМИ. Ранее в субботу РИА Новости в пресс-службе посольства России сообщили, что лишены аккредитации и высланы из Белоруссии четыре российских журналиста, работающих на западные СМИ.
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МВД Белоруссии в пятницу подтвердило, что накануне в Минске в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы. В ведомстве сообщили, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, в "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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