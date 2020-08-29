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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/zaderzhaniya-1576474268.html
На акции протеста в Минске задержали несколько журналистов
Несколько журналистов задержали в субботу в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, одного из них отпустили, сообщила Белорусская ассоциация... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T17:58
2020-08-29T18:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
валерий быковский
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 авг – РИА Новости.</strong> Несколько журналистов задержали в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> при освещении несанкционированной акции протеста, одного из них отпустили, сообщила Белорусская ассоциация журналистов."На площади Победы в прямом эфире задержана съемочная группа "Радио Свобода": Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик", - говорится в сообщении БАЖ.По данным ассоциации, также задержали журналиста Deutsche Welle Павлюка <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Bykovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Быковского</a>, его везли в Октябрьское РУВД Минска. Немногим позднее БАЖ сообщила, что Быковского отпустили.Помимо этого, по данным БАЖ, после освещения акции в Минске пропали журналисты польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич. Ассоциация не исключает, что они задержаны.В субботу на площади Победы в Минске проходит массовая женская акция протеста. Протестующие, в большинстве своем девушки, выступают в поддержку пострадавших от силовых разгонов митингов и против результатов президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее, в четверг, около 50 журналистов, которые планировали освещать в Минске одну из несанкционированных акций, доставили в различные отделения милиции для проверки документов и аккредитаций МИД. В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщали, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, в "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке". В субботу БАЖ сообщила, что ряд работающих в Белоруссии представителей западных СМИ лишили аккредитации в белорусском МИД.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/belorussiya-1576465257.html
https://ria.ru/20200828/zhurnalisty-1576421783.html
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576416892.html
Правильно, гнать пособников на циков.
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, валерий быковский, минск, белоруссия, в мире

На акции протеста в Минске задержали несколько журналистов

17:58 29.08.2020 (обновлено: 18:45 29.08.2020)
2054
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Несколько журналистов задержали в субботу в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, одного из них отпустили, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
"На площади Победы в прямом эфире задержана съемочная группа "Радио Свобода": Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик", - говорится в сообщении БАЖ.
По данным ассоциации, также задержали журналиста Deutsche Welle Павлюка Быковского, его везли в Октябрьское РУВД Минска. Немногим позднее БАЖ сообщила, что Быковского отпустили.
Помимо этого, по данным БАЖ, после освещения акции в Минске пропали журналисты польского телеканала "Белсат" Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич. Ассоциация не исключает, что они задержаны.
Журналисты во время пресс-конференции
Вчера, 12:20
Белоруссия лишила аккредитации 10 журналистов западных СМИ
В субботу на площади Победы в Минске проходит массовая женская акция протеста. Протестующие, в большинстве своем девушки, выступают в поддержку пострадавших от силовых разгонов митингов и против результатов президентских выборов в Белоруссии.
Ранее, в четверг, около 50 журналистов, которые планировали освещать в Минске одну из несанкционированных акций, доставили в различные отделения милиции для проверки документов и аккредитаций МИД. В МВД Белоруссии сообщали, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, в "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке". В субботу БАЖ сообщила, что ряд работающих в Белоруссии представителей западных СМИ лишили аккредитации в белорусском МИД.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
28 августа, 12:18Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии рассказало о задержании журналистов в Минске
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
28 августа, 11:23Протесты в Белоруссии
Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоВалерий БыковскийМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно, гнать пособников на циков.
29 августа, 18:51
ASAlex Smolov
1600011
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