https://ria.ru/20200829/zaderzhaniya-1576474268.html

На акции протеста в Минске задержали несколько журналистов

Несколько журналистов задержали в субботу в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, одного из них отпустили, сообщила Белорусская ассоциация... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T17:58

2020-08-29T17:58

2020-08-29T18:45

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

валерий быковский

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 авг – РИА Новости.</strong> Несколько журналистов задержали в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> при освещении несанкционированной акции протеста, одного из них отпустили, сообщила Белорусская ассоциация журналистов."На площади Победы в прямом эфире задержана съемочная группа "Радио Свобода": Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик", - говорится в сообщении БАЖ.По данным ассоциации, также задержали журналиста Deutsche Welle Павлюка <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Bykovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Быковского</a>, его везли в Октябрьское РУВД Минска. Немногим позднее БАЖ сообщила, что Быковского отпустили.Помимо этого, по данным БАЖ, после освещения акции в Минске пропали журналисты польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич. Ассоциация не исключает, что они задержаны.В субботу на площади Победы в Минске проходит массовая женская акция протеста. Протестующие, в большинстве своем девушки, выступают в поддержку пострадавших от силовых разгонов митингов и против результатов президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее, в четверг, около 50 журналистов, которые планировали освещать в Минске одну из несанкционированных акций, доставили в различные отделения милиции для проверки документов и аккредитаций МИД. В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщали, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, в "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке". В субботу БАЖ сообщила, что ряд работающих в Белоруссии представителей западных СМИ лишили аккредитации в белорусском МИД.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/belorussiya-1576465257.html

https://ria.ru/20200828/zhurnalisty-1576421783.html

https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576416892.html

Alex Smolov Правильно, гнать пособников на циков. 18

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, валерий быковский, минск, белоруссия, в мире