На акции протеста в Минске задержали несколько журналистов
17:58 29.08.2020 (обновлено: 18:45 29.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Несколько журналистов задержали в субботу в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, одного из них отпустили, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
"На площади Победы в прямом эфире задержана съемочная группа "Радио Свобода": Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик", - говорится в сообщении БАЖ.
По данным ассоциации, также задержали журналиста Deutsche Welle Павлюка Быковского, его везли в Октябрьское РУВД Минска. Немногим позднее БАЖ сообщила, что Быковского отпустили.
Помимо этого, по данным БАЖ, после освещения акции в Минске пропали журналисты польского телеканала "Белсат" Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич. Ассоциация не исключает, что они задержаны.
В субботу на площади Победы в Минске проходит массовая женская акция протеста. Протестующие, в большинстве своем девушки, выступают в поддержку пострадавших от силовых разгонов митингов и против результатов президентских выборов в Белоруссии.
Ранее, в четверг, около 50 журналистов, которые планировали освещать в Минске одну из несанкционированных акций, доставили в различные отделения милиции для проверки документов и аккредитаций МИД. В МВД Белоруссии сообщали, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", в отношении одного составлен административный протокол, в "еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке". В субботу БАЖ сообщила, что ряд работающих в Белоруссии представителей западных СМИ лишили аккредитации в белорусском МИД.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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