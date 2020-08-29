https://ria.ru/20200829/zaderzhanie-1576464787.html

В Белоруссии в пятницу задержали 32 участника несанкционированных акций

На несанкционированных акциях в Белоруссии 28 августа были задержан 32 человека, сообщило министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T11:56

2020-08-29T11:56

2020-08-29T12:07

протесты в белоруссии

белоруссия

происшествия

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<strong>МИНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> На несанкционированных акциях в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 28 августа были задержан 32 человека, сообщило министерство внутренних дел республики.Как сообщили в МВД, всего 28 августа по стране зафиксировано 42 очага политической активности граждан."Что касается протестных акций, то они были немноголюдны. Самые активные из них прошли традиционно в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>... Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека", - говорится в сообщении МВД в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank">Telegram</a>.Отмечается, что самые массовые несанкционированные акции прошли в Минске возле Национального академического театра им. Я.Купалы, в которой приняли участие около 200 человек, не более 90 человек собрались на Площади Независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, происшествия