https://ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463182.html
Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии
Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:54
2020-08-29T10:54
2020-08-29T13:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости</strong>. Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в республике.Экс-кандидат подчеркнула, что кризис в стране — внутреннее дело граждан, поэтому всю ответственность за решение возникших проблем несут белорусы. В то же время Тихановская не исключила возможность привлечения других стран к процессу.Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576454881.html
Владимир Ф. Быченков
Пустые хотелки жены блогера. Никто с ней переговоры вести не будет. Пусть кланяется и благодарит, благодарит и кланяется, что из страны выставили.
97
Андрей Мартынов
Самозванцы ещё и условия ставвят.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, белоруссия, в мире
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости
. Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская
заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в республике.
Экс-кандидат подчеркнула, что кризис в стране — внутреннее дело граждан, поэтому всю ответственность за решение возникших проблем несут белорусы. В то же время Тихановская не исключила возможность привлечения других стран к процессу.
"Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", — отметила она в интервью Euronews.
Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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