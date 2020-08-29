https://ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463182.html

Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии

Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:54

2020-08-29T10:54

2020-08-29T13:55

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576095645_0:221:2855:1827_1400x0_80_0_0_a7a2806217b0d74bc862310e029dab14.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости</strong>. Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в республике.Экс-кандидат подчеркнула, что кризис в стране — внутреннее дело граждан, поэтому всю ответственность за решение возникших проблем несут белорусы. В то же время Тихановская не исключила возможность привлечения других стран к процессу.Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576454881.html

Владимир Ф. Быченков Пустые хотелки жены блогера. Никто с ней переговоры вести не будет. Пусть кланяется и благодарит, благодарит и кланяется, что из страны выставили. 97

Андрей Мартынов Самозванцы ещё и условия ставвят. 90

88

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белоруссия, в мире