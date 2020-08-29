Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463182.html
Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии
Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:54
2020-08-29T13:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576095645_0:221:2855:1827_1400x0_80_0_0_a7a2806217b0d74bc862310e029dab14.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости</strong>. Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в республике.Экс-кандидат подчеркнула, что кризис в стране — внутреннее дело граждан, поэтому всю ответственность за решение возникших проблем несут белорусы. В то же время Тихановская не исключила возможность привлечения других стран к процессу.Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576454881.html
Пустые хотелки жены блогера. Никто с ней переговоры вести не будет. Пусть кланяется и благодарит, благодарит и кланяется, что из страны выставили.
97
Самозванцы ещё и условия ставвят.
90
88
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576095645_63:0:2792:2047_1400x0_80_0_0_83345237386b440540dea40c7541f3b0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии

10:54 29.08.2020 (обновлено: 13:55 29.08.2020)
3615
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в республике.
Экс-кандидат подчеркнула, что кризис в стране — внутреннее дело граждан, поэтому всю ответственность за решение возникших проблем несут белорусы. В то же время Тихановская не исключила возможность привлечения других стран к процессу.

"Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", — отметила она в интервью Euronews.

Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
28 августа, 20:40Протесты в Белоруссии
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
14161219102
Обсудить 88
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пустые хотелки жены блогера. Никто с ней переговоры вести не будет. Пусть кланяется и благодарит, благодарит и кланяется, что из страны выставили.
29 августа, 10:57
Владимир Ф. Быченков
8601118
Самозванцы ещё и условия ставвят.
29 августа, 11:03
Андрей Мартынов
7740117
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам "комплекс малоросса"
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
Из Белоруссии выслали четырех российских журналистов из иностранных СМИ
Мы признали их легитимность: Путин о выборах в Белоруссии
Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии
Измерение артериального давления
Назван простой способ снизить давление
Клайпедский морской торговый порт
В Литве ответили на угрозы Лукашенко
Зал судебных заседаний
Суд арестовал гендиректора "Мособлэнерго"
Белорусская АЭС
Прибалтика разрушает мосты с Белоруссией: выиграет Германия
Программирование
СМИ рассказали о загадочном сообщении северокорейской радиостанции
Линия фасовки мороженого
Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией
Анастасия Приходько
Приходько пожаловалась на травлю из-за участия в Евровидении от России
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Помощь пожилым людям
Названы три переломных момента в старении
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния