https://ria.ru/20200829/syabitova-1576470781.html

Сябитова попала в больницу

Сваха и телеведущая Роза Сябитова опубликовала в своем инстаграме видео из больницы. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T16:24

2020-08-29T16:24

2020-08-29T16:40

шоу-бизнес

роза сябитова

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Сваха и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Роза Сябитова</a> опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/syabitova_roza" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> видео из больницы.На кадрах, размещенных в сторис, телеведущая рассказала, что вчера ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.Она выразила надежду на то, что причина ее недомогания заключается в чем-то другом."Чувствую себя нормально", — добавила она.Сябитова пообещала держать подписчиков в курсе относительно своего здоровья.

https://ria.ru/20200828/syabitova-1576437660.html

Арсений Новиков Не выпускайте её от туда, как можно дольше. Она на людей кидается. 45

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, роза сябитова