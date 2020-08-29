https://ria.ru/20200829/syabitova-1576470781.html
Сябитова попала в больницу
Сваха и телеведущая Роза Сябитова опубликовала в своем инстаграме видео из больницы. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T16:24
2020-08-29T16:24
2020-08-29T16:40
шоу-бизнес
роза сябитова
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Сваха и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Роза Сябитова</a> опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/syabitova_roza" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> видео из больницы.На кадрах, размещенных в сторис, телеведущая рассказала, что вчера ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.Она выразила надежду на то, что причина ее недомогания заключается в чем-то другом."Чувствую себя нормально", — добавила она.Сябитова пообещала держать подписчиков в курсе относительно своего здоровья.
https://ria.ru/20200828/syabitova-1576437660.html
Арсений Новиков
Не выпускайте её от туда, как можно дольше. Она на людей кидается.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, роза сябитова