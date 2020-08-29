https://ria.ru/20200829/svidetelstvo-1576460213.html

Минздрав предложил выдавать электронные свидетельства о рождении

Минздрав предложил выдавать медицинские свидетельства о рождении ребенка в электронном виде при согласии матери. Соответствующий проект приказа опубликован на... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T08:47

2020-08-29T08:47

2020-08-29T09:30

олег салагай

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав </a>предложил выдавать медицинские свидетельства о рождении ребенка в электронном виде при согласии матери. Соответствующий проект приказа <a href="https://regulation.gov.ru/projects#npa=107701" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> на портале нормативных правовых актов.Отмечается, что это нововведение облегчит предоставление госуслуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.В пояснительной записке указывается, что гражданам не придется лично обращаться в соответствующие органы, чтобы получить документ.Как напомнил в своем <a href="https://t.me/s/salagai" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале </a>заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, сейчас получение медицинского свидетельства о рождении доступно только в печатном виде.

https://ria.ru/20200821/moshenniki-1576097058.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег салагай, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество