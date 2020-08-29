https://ria.ru/20200829/sledstvie-1576478844.html

В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам

Уголовные дела возбуждены в Белоруссии за анонимные угрозы в адрес депутатов, которых принуждают сложить полномочия, проводятся следственные действия, сообщил в РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T22:22

2020-08-29T22:22

2020-08-29T22:22

светлана тихановская

александр лукашенко

великобритания

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 авг – РИА Новости.</strong> Уголовные дела возбуждены в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> за анонимные угрозы в адрес депутатов, которых принуждают сложить полномочия, проводятся следственные действия, сообщил в субботу государственный телеканал <a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Беларусь 1"</a>."Зарубежными центрами из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> через отдельных членов так называемого Координационного совета (белорусской оппозиции – ред.) и ряд Telegram-каналов осуществляется давление на депутатский корпус, с одной стороны, развивается кампания по их отзыву… с другой стороны, депутатов призывают отказаться от полномочий под угрозами расправы над ними, их детьми, родными и близкими. По данным фактам следственный комитет возбудил уголовные дела, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия", - заявила диктор в эфире телеканала.Также телеканал продемонстрировал видео с неназванным оперативником, который сообщил, что "указания по осуществлению противоправной деятельности против депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа". "Как минимум два сообщения с угрозами направлены из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они ни находились", - сказал он.В свою очередь, госагентство Белта сообщило в субботу об одном из фактов давления на депутата. По его данным, депутату Осиповичского избирательного округа №89 Светлане Шутовой начали поступать угрозы физической расправы. "Анонимное сообщение пришло депутату в один из мессенджеров 28 августа. Ей предложили в течение трех дней сдать депутатский мандат, иначе "потом будем резать. Привет дочери", - говорится в сообщении. Депутат обратилась в правоохранительные органы.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576474307.html

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576300080.html

Козьма ПРУТКОВ. "Зарубежными центрами из Польши и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета (белорусской оппозиции – ред.) и ряд Telegram-каналов осуществляется давление на депутатский корпус, с одной стороны, развивается кампания по их отзыву… с другой стороны, депутатов призывают отказаться от полномочий под угрозами расправы над ними, их детьми, родными и близкими..."- И это демократия? И к этому призывает оппозиция России и Белоруссии? Люди, раззуйте глаза. Шевелите остатками извилин. Вы к ним хотите? Посмотрите на Украину, что сейчас в Харькове делается, что было в Одессе, Донбассе, вы этого хотите? 19

Alex Smolov Гоните на циков из страны. Пока не поздно 14

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великобритания

чехия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, великобритания, чехия, белоруссия, в мире