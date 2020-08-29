https://ria.ru/20200829/sinkyavichyus-1576467492.html

В Литве ответили на угрозы Лукашенко

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответе на возможные санкции. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T14:22

2020-08-29T14:22

2020-08-29T14:50

римантас синкявичюс

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Министр экономики и инноваций <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> <a href="https://ria.ru/person_Rimantas_Sinkjavichjus/" target="_blank">Римантас Синкявичюс</a> прокомментировал слова президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> об ответе на возможные санкции.Накануне белорусский лидер предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов. По его словам, грузопотоки из Белоруссии формируют 30 процентов литовского бюджета.Литовский министр также отметил, что Евросоюз может принять ответные меры в случае отказа Минска от перевозки грузов через Клайпедский порт.Ранее министры иностранных дел <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> согласовали разработку нового списка белорусских официальных лиц, которые несут ответственность за "насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования" при прошедших 9 августа выборах. Европейские дипломаты считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и отказываются признать их.В свою очередь, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин оценил совокупную стоимость импорта и экспорта через порт Клайпеды в сумму более десяти миллиардов долларов.Ситуация в БелоруссииМассовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая после голосования выехала в Литву.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как отмечало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Литвы читайте на сайте <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html

https://ria.ru/20200826/obraschenie-1576328312.html

egorka.popov.61 Надеюсь, Лукашенко выполнит свою угрозу. И большое количество "милых людей" Литвы уедет на Запад ухаживать за стариками из-за роста безработицы, а бывший президент Даля Грибауйскайте продолжит махать флажками в цепи солидарности. У нее денег много. 168

virshych Это мне напоминает поляков, которые так хотели что бы газ через украину шёл. Он пошёл через украину, но через польшу теперь не идёт. Точно так же и здесь - если не будете через наш порт товары возить мы вам санкции введём. 137

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белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

римантас синкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире