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В Литве ответили на угрозы Лукашенко
Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответе на возможные санкции. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T14:22
2020-08-29T14:50
римантас синкявичюс
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Министр экономики и инноваций <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> <a href="https://ria.ru/person_Rimantas_Sinkjavichjus/" target="_blank">Римантас Синкявичюс</a> прокомментировал слова президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> об ответе на возможные санкции.Накануне белорусский лидер предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов. По его словам, грузопотоки из Белоруссии формируют 30 процентов литовского бюджета.Литовский министр также отметил, что Евросоюз может принять ответные меры в случае отказа Минска от перевозки грузов через Клайпедский порт.Ранее министры иностранных дел <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> согласовали разработку нового списка белорусских официальных лиц, которые несут ответственность за "насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования" при прошедших 9 августа выборах. Европейские дипломаты считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и отказываются признать их.В свою очередь, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин оценил совокупную стоимость импорта и экспорта через порт Клайпеды в сумму более десяти миллиардов долларов.Ситуация в БелоруссииМассовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая после голосования выехала в Литву.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как отмечало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Литвы читайте на сайте <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
https://ria.ru/20200826/obraschenie-1576328312.html
Надеюсь, Лукашенко выполнит свою угрозу. И большое количество "милых людей" Литвы уедет на Запад ухаживать за стариками из-за роста безработицы, а бывший президент Даля Грибауйскайте продолжит махать флажками в цепи солидарности. У нее денег много.
168
Это мне напоминает поляков, которые так хотели что бы газ через украину шёл. Он пошёл через украину, но через польшу теперь не идёт. Точно так же и здесь - если не будете через наш порт товары возить мы вам санкции введём.
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белоруссия
литва
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римантас синкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

В Литве ответили на угрозы Лукашенко

14:22 29.08.2020 (обновлено: 14:50 29.08.2020)
29099
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКлайпедский морской торговый порт
Клайпедский морской торговый порт
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Клайпедский морской торговый порт. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответе на возможные санкции.
Накануне белорусский лидер предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов. По его словам, грузопотоки из Белоруссии формируют 30 процентов литовского бюджета.

"Белорусские грузы в Клайпедском порту составляют около 30 процентов. Поэтому при принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую дает Клайпедский порт", — заявил Синкявичюс. Его слова цитирует Sputnik Литва.

Литовский министр также отметил, что Евросоюз может принять ответные меры в случае отказа Минска от перевозки грузов через Клайпедский порт.
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Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали разработку нового списка белорусских официальных лиц, которые несут ответственность за "насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования" при прошедших 9 августа выборах. Европейские дипломаты считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и отказываются признать их.
В свою очередь, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин оценил совокупную стоимость импорта и экспорта через порт Клайпеды в сумму более десяти миллиардов долларов.

Ситуация в Белоруссии

Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая после голосования выехала в Литву.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как отмечало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Римантас СинкявичюсАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Надеюсь, Лукашенко выполнит свою угрозу. И большое количество "милых людей" Литвы уедет на Запад ухаживать за стариками из-за роста безработицы, а бывший президент Даля Грибауйскайте продолжит махать флажками в цепи солидарности. У нее денег много.
29 августа, 14:36
egorka.popov.61
151400112
Это мне напоминает поляков, которые так хотели что бы газ через украину шёл. Он пошёл через украину, но через польшу теперь не идёт. Точно так же и здесь - если не будете через наш порт товары возить мы вам санкции введём.
29 августа, 14:31
virshych
11770019
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