https://ria.ru/20200829/pravitelstvo-1576461521.html

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

Правительство России одобрило выделение средств регионам и Байконуру на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T09:54

2020-08-29T09:54

2020-08-29T10:59

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило выделение средств регионам и Байконуру на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщается <a href="http://government.ru/news/40294/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству выделят из резервов 34,3 миллиарда рублей.Деньги будут выплачиваться родителям ежемесячно.Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50 процентов детского прожиточного минимума по региону.Такие выплаты появились лишь в этом году. Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами оценить уровень доходов таких семей и обсудить возможность увеличения размера пособий с начала 2021-го.

https://ria.ru/20200822/vyplaty-1576150356.html

Г Б Если власть не выделит на что-то деньги вы и вам подобные поднимают вселенский вой. Выделит — опять не нравится. Что должна сделать власть, чтобы вы хоть немного помолчали?.. 10

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество