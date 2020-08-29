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Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет
Правительство России одобрило выделение средств регионам и Байконуру на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T09:54
2020-08-29T10:59
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило выделение средств регионам и Байконуру на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщается <a href="http://government.ru/news/40294/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству выделят из резервов 34,3 миллиарда рублей.Деньги будут выплачиваться родителям ежемесячно.Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50 процентов детского прожиточного минимума по региону.Такие выплаты появились лишь в этом году. Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами оценить уровень доходов таких семей и обсудить возможность увеличения размера пособий с начала 2021-го.
https://ria.ru/20200822/vyplaty-1576150356.html
Если власть не выделит на что-то деньги вы и вам подобные поднимают вселенский вой. Выделит — опять не нравится. Что должна сделать власть, чтобы вы хоть немного помолчали?..
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россия
РИА Новости
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60
россия, общество

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

09:54 29.08.2020 (обновлено: 10:59 29.08.2020)
15405
© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств регионам и Байконуру на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.
Субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству выделят из резервов 34,3 миллиарда рублей.
Деньги будут выплачиваться родителям ежемесячно.
Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50 процентов детского прожиточного минимума по региону.
Такие выплаты появились лишь в этом году. Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами оценить уровень доходов таких семей и обсудить возможность увеличения размера пособий с начала 2021-го.
Деньги
22 августа, 15:50Распространение нового коронавируса
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
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Обсудить 15
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Если власть не выделит на что-то деньги вы и вам подобные поднимают вселенский вой. Выделит — опять не нравится. Что должна сделать власть, чтобы вы хоть немного помолчали?..
29 августа, 12:09
Г Б
710011
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