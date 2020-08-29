https://ria.ru/20200829/pravitelstvo-1576461096.html

Правительство выделило средства на доплаты медработникам

Правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом, сообщается на РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T09:30

2020-08-29T09:30

2020-08-29T09:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:32:3139:1797_1400x0_80_0_0_f18dca35a32eddfd86c225a5171ef397.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству на выплаты медикам за борьбу с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, сообщается <a href="http://government.ru/news/40294/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Средства планируется выделить из резервного фонда правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> на стимулирующие выплаты медикам."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.В России, по данным на 28 августа, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 980 405, скончались 16 914 человек, выздоровели 798 466.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200713/1574296396.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество