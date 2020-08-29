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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200829/pravitelstvo-1576461096.html
Правительство выделило средства на доплаты медработникам
Правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом, сообщается на РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T09:30
2020-08-29T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству на выплаты медикам за борьбу с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, сообщается <a href="http://government.ru/news/40294/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Средства планируется выделить из резервного фонда правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> на стимулирующие выплаты медикам."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.В России, по данным на 28 августа, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 980 405, скончались 16 914 человек, выздоровели 798 466.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Правительство выделило средства на доплаты медработникам

09:30 29.08.2020 (обновлено: 09:49 29.08.2020)
10422
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Средства планируется выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации на стимулирующие выплаты медикам.
Дом правительства РФ
13 июля, 18:53
Правительство утвердило правила субсидирования для выплат медработникам
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
В России, по данным на 28 августа, общее число выявленных случаев коронавируса составляет 980 405, скончались 16 914 человек, выздоровели 798 466.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
1421049
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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