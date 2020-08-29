Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/politika-1576470843.html
Омский губернатор назвал причину смены главы минздрава в разгар пандемии
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что поменять министра здравоохранения региона в самый разгар пандемии коронавируса было непростым решением. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T16:25
2020-08-29T16:25
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
патриот
алабино
александр бурков
омская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834693_0:0:650:367_1400x0_80_0_0_abc2c7dd5c13de90e29222d2ff5a73e8.jpg
<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. </strong>Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> заявил, что поменять министра здравоохранения региона в самый разгар пандемии коронавируса было непростым решением.Об отставке главы минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> стало известно 1 апреля. Как сообщил региональный 12 канал, Бурков на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией раскритиковал Дмитрия Вьюшкова, занимавшего пост с декабря 2018 года. Чиновник после этого подал в отставку. Новым министром здравоохранения региона стала врач-неонатолог Ирина Солдатова."В самый разгар пандемии мне пришлось принять, скажу честно, непростое решение – поменять министра здравоохранения. В какой-то момент появились сбои в работе больниц в контексте приема больных коронавирусом. Проблемы были с тестированием врачей и пациентов", - рассказал Бурков РИА Новости на форуме "Армия-2020".Как отметил губернатор, новому министру пришлось все налаживать "с колес". Сегодня регион уже готовится к открытию больниц и возобновлению оказания плановой медицинской помощи. Плановую медпомощь для детей уже возобновили, добавил он.Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>", полигона <a href="http://ria.ru/location_Alabino/" target="_blank" data-auto="true">Алабино</a> и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200422/1570387202.html
1
россия
алабино
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834693_3:0:650:485_1400x0_80_0_0_e359246773f1aa8258442862b8de7133.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, патриот, алабино, александр бурков, омская область, общество

Омский губернатор назвал причину смены главы минздрава в разгар пандемии

16:25 29.08.2020
10117
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков . Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что поменять министра здравоохранения региона в самый разгар пандемии коронавируса было непростым решением.
Об отставке главы минздрава Омской области стало известно 1 апреля. Как сообщил региональный 12 канал, Бурков на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией раскритиковал Дмитрия Вьюшкова, занимавшего пост с декабря 2018 года. Чиновник после этого подал в отставку. Новым министром здравоохранения региона стала врач-неонатолог Ирина Солдатова.
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
22 апреля, 07:34Распространение нового коронавируса
В Омске уволили главврача инфекционной больницы и двух замглав Минздрава
"В самый разгар пандемии мне пришлось принять, скажу честно, непростое решение – поменять министра здравоохранения. В какой-то момент появились сбои в работе больниц в контексте приема больных коронавирусом. Проблемы были с тестированием врачей и пациентов", - рассказал Бурков РИА Новости на форуме "Армия-2020".
Как отметил губернатор, новому министру пришлось все налаживать "с колес". Сегодня регион уже готовится к открытию больниц и возобновлению оказания плановой медицинской помощи. Плановую медпомощь для детей уже возобновили, добавил он.
Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
7222029
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПатриотАлабиноАлександр БурковОмская областьОбщество
Рекомендуем
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал главный способ продлить жизнь
Скриншот сторис Розы Сябитовой в Instagram
Сябитова попала в больницу
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омской области нужна помощь в строительстве детской больницы
Актер Владимир Андреев
Названа причина смерти актера Владимира Андреева
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Российские снайперы вошли в пятерку лучших на конкурсе АрМИ-2020
Актер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Местные жители на одной из улиц города Цхинвал
В Южной Осетии милиционеров заподозрили в причастности к гибели Джабиева
Баран, проданный на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии за 367,5 тысяч фунтов
В Шотландии продали самого дорогого барана в мире
Артемий Лебедев
Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую
Здание МИД Белоруссии в Минске
Лишенные аккредитации журналисты западных СМИ уехали из Белоруссии
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Названы города России, авиабилеты в которые осенью сильно подешевели
Человеческий мозг
Невролог оценил риски вживления микрочипов в человеческий мозг
Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 91-го театрального сезона
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния