https://ria.ru/20200829/politika-1576470843.html

Омский губернатор назвал причину смены главы минздрава в разгар пандемии

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что поменять министра здравоохранения региона в самый разгар пандемии коронавируса было непростым решением. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T16:25

2020-08-29T16:25

2020-08-29T16:25

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

патриот

алабино

александр бурков

омская область

общество

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. </strong>Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> заявил, что поменять министра здравоохранения региона в самый разгар пандемии коронавируса было непростым решением.Об отставке главы минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> стало известно 1 апреля. Как сообщил региональный 12 канал, Бурков на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией раскритиковал Дмитрия Вьюшкова, занимавшего пост с декабря 2018 года. Чиновник после этого подал в отставку. Новым министром здравоохранения региона стала врач-неонатолог Ирина Солдатова."В самый разгар пандемии мне пришлось принять, скажу честно, непростое решение – поменять министра здравоохранения. В какой-то момент появились сбои в работе больниц в контексте приема больных коронавирусом. Проблемы были с тестированием врачей и пациентов", - рассказал Бурков РИА Новости на форуме "Армия-2020".Как отметил губернатор, новому министру пришлось все налаживать "с колес". Сегодня регион уже готовится к открытию больниц и возобновлению оказания плановой медицинской помощи. Плановую медпомощь для детей уже возобновили, добавил он.Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>", полигона <a href="http://ria.ru/location_Alabino/" target="_blank" data-auto="true">Алабино</a> и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200422/1570387202.html

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россия

алабино

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, патриот, алабино, александр бурков, омская область, общество