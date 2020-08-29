https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html
Синоптики объяснили резкую смену погоды в регионах
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, с чем связана резкая смена погоды в Уральском регионе. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T14:32
2020-08-29T14:32
2020-08-29T15:01
марина макарова
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/95794/56/957945659_0:105:2048:1257_1400x0_80_0_0_00cf71b78324778465bf6fbe48e2f800.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> России <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a> рассказала, с чем связана резкая смена погоды в Уральском регионе.Она отметила, что заморозки в первые недели августа были вызваны изотоками сухого воздуха с севера, из-за чего температура была нестабильна."А жаркая погода связана с тем, что происходит вынос воздуха из Казахстана и Центральной Азии", — сообщила Макарова в комментарии <a href="https://ura.news/news/1052447382" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>Синоптик пояснила, что на Урале резко-континентальный климат, поэтому наступление жаркой погоды после заморозков является нормой.
https://ria.ru/20200825/pogoda-1576268045.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/95794/56/957945659_116:0:1932:1362_1400x0_80_0_0_a6e092834f0072079512300626996ac0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина макарова, гидрометцентр, общество