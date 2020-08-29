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https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html
Синоптики объяснили резкую смену погоды в регионах
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, с чем связана резкая смена погоды в Уральском регионе. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T14:32
2020-08-29T15:01
марина макарова
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> России <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a> рассказала, с чем связана резкая смена погоды в Уральском регионе.Она отметила, что заморозки в первые недели августа были вызваны изотоками сухого воздуха с севера, из-за чего температура была нестабильна."А жаркая погода связана с тем, что происходит вынос воздуха из Казахстана и Центральной Азии", — сообщила Макарова в комментарии <a href="https://ura.news/news/1052447382" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a>Синоптик пояснила, что на Урале резко-континентальный климат, поэтому наступление жаркой погоды после заморозков является нормой.
https://ria.ru/20200825/pogoda-1576268045.html
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60
марина макарова, гидрометцентр, общество

Синоптики объяснили резкую смену погоды в регионах

14:32 29.08.2020 (обновлено: 15:01 29.08.2020)
8221
© Flickr / UNDP in Europe and Central AsiaВид на Республику Коми
Вид на Республику Коми
© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, с чем связана резкая смена погоды в Уральском регионе.
Она отметила, что заморозки в первые недели августа были вызваны изотоками сухого воздуха с севера, из-за чего температура была нестабильна.
"А жаркая погода связана с тем, что происходит вынос воздуха из Казахстана и Центральной Азии", — сообщила Макарова в комментарии Ura.ru.
Синоптик пояснила, что на Урале резко-континентальный климат, поэтому наступление жаркой погоды после заморозков является нормой.
Семья в одном из парков Москвы
25 августа, 07:55
"Под влиянием антициклона". Синоптики рассказали о погоде в Москве
32895715
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Марина МакароваГидрометцентрОбщество
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