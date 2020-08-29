"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах

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Пилотажная группа "Первый полет" впервые продемонстрировала свою программу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Это единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-54.