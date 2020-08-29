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"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах
Пилотажная группа "Первый полет" впервые продемонстрировала свою программу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Это единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-54.
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2020-08-29T14:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах
Пилотажная группа "Первый полет" впервые продемонстрировала свою программу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Это единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-54.
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видео, форум "армия — 2020", як-52, авиация, видео
"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах
Пилотажная группа "Первый полет" впервые продемонстрировала свою программу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Это единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-54.
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"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах

14:29 29.08.2020
440
Пилотажная группа "Первый полет" впервые продемонстрировала свою программу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Это единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-54.
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Як-52
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