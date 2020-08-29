https://ria.ru/20200829/pervyy-polet-sportivnye-i-khudozhestvennye-figury-na-porshnevykh-samoletakh-1576467860.html
"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах
Пилотажная группа "Первый полет" впервые продемонстрировала свою программу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Это единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-54.
2020-08-29T14:29
2020-08-29T14:29
2020-08-29T14:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах
Пилотажная группа "Первый полет" впервые продемонстрировала свою программу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Это единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-54.
2020-08-29T14:29
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PT0M59S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, форум "армия — 2020", як-52, авиация, видео
"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах
Пилотажная группа "Первый полет" впервые продемонстрировала свою программу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Это единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-54.
2020-08-29T14:29
true
PT0M59S
"Первый полет": спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах
Пилотажная группа "Первый полет" впервые продемонстрировала свою программу в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Это единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-54.