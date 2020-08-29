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"Натяните маску на нос!" Францию накрывает вторая волна вируса
Коронавирус во Франции наступает с новой силой: в последние недели по числу заболевших страна откатилась к майским показателям. Опасаясь взрывного роста... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T08:00
2020-08-29T08:00
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Даниил Низамутдинов.</strong> Коронавирус во Франции наступает с новой силой: в последние недели по числу заболевших страна откатилась к майским показателям. Опасаясь взрывного роста эпидемии, власти ужесточают санитарные меры и требуют носить маски повсеместно, чего не было даже весной. Многие называют это профанацией.В пятницу с восьми утра маски обязательны на всех улицах, площадях, в парках Парижа и трех окружающих столицу департаментов ("малая корона"). То же самое — в Марселе, Ницце, Тулузе, Монпелье, Тулоне, Орлеане, Страсбурге и других городах. Это касается каждого старше 11 лет.Ранее этого потребовали на транспорте, затем — во всех закрытых публичных пространствах: госучреждениях, банках, библиотеках, магазинах, кинотеатрах, ресторанах (маску можно снять только за столом). С 1 сентября — и на работе: в офисах (кроме личных кабинетов), цехах, коридорах, переговорных. Детям старше десяти лет тоже придется закрывать лицо в школах.Президент Франции Эммануэль Макрон считает это "разумным ограничением". "Нужно научиться уживаться с вирусом. Как и вам, мне не нравится носить маску, это утомительно и неприятно. Но следует привыкать", — убеждает он. По его словам, только строгое соблюдение санитарных мер и социальной дистанции позволит избежать нового карантина, который разрушительно сказался бы на экономике страны.Появление в общественных местах без маски грозит штрафом в 135 евро (около 12 тысяч рублей). Тех, кто трижды за месяц нарушил правила, накажут на 3750 евро (более 330 тысяч рублей) или на шесть месяцев отправят в тюрьму.Речь не только о пешеходах, но и мотоциклистах, а также тех, кто пользуется электрическими самокатами и другими подобными средствами передвижения. Исключение сделали только для велосипедистов и бегунов.Можно ли снять маску, чтобы покурить, выпить воды или съесть сэндвич? В принципе — да, однако в постановлении префекта об этом ни слова, так что формально это нарушение и штраф вполне возможен. На улицах в центре Парижа в масках почти все. Некоторые для проформы натягивают маску лишь на подбородок. Шутят, что лучше всего она защищает именно от штрафов, а не от коронавируса.МВД страны уверяет, что полиция подходит к ситуации здраво. Действительно, в большинстве случаев стражи порядка просто напоминают о необходимости надеть маску тем, кто про это забыл, или призывают поправить ее надлежащим образом. Однако, по словам премьер-министра Жана Кастекса, в последние пару недель во Франции за нарушение санитарного режима выписывают по 700 штрафов в день.Контроль осуществляют не только полицейские. Прогуливаясь без повязки на лице, натыкаешься на неодобрительные взгляды. "Молодые люди, вообще-то, маску надо натягивать на нос", — ворчит на беспечную молодежь один из прохожих.Принимаемые властями меры большинство поддерживает, однако есть и недовольные. Так, согласно опросам, больше трети французов высказываются против масок на работе."То, что мы сейчас наблюдаем, — полное лицемерие. Решение "в пользу бедных" вместо реальных мер, необходимых для борьбы с санитарным кризисом, если он есть. Власти довольствуются минимумом, заставляя носить маски, которые еще несколько месяцев назад они сами называли ненужными", — считает член Высшего совета по образованию, вице-президент профсоюза Action et Democratie Рене Шиш.По его словам, у правительства было несколько месяцев, чтобы тщательно подготовиться к началу учебного года с санитарной точки зрения. Однако все ограничилось самыми простыми, причем повсеместными мерами, вне зависимости от ситуации в том или ином регионе, а в вопросе масок вообще сделали разворот на 180 градусов.Это правда: в середине марта возглавлявший тогда правительства Эдуар Филипп с экрана телевизоров утверждал: "Маски на улицах лишены всякого смысла". И даже президент Эммануэль Макрон в апреле говорил, что не намерен рекомендовать медицинские повязки всем и каждому — тогда считалось, что они нужны только больным и медперсоналу."Думаю, отсутствие доверия к заявлениям правительства беспокоит меня больше, чем санитарный кризис, который, объективно говоря, не так уж и тяжел", — отметил Шиш.Читать лекции в маске профессор категорически отказывается: для него это сродни кляпу и несовместимо с преподавательской деятельностью. "Слово и лицо — это инструменты моей профессии. Принуждать меня преподавать в маске — все равно что заставить пианиста играть на закрытом рояле", — возмущается Шиш. Однако правила нарушать он не намерен, маску наденет, только грозится, что не произнесет ни слова. Его протест будет очень молчаливым.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, париж, в мире

"Натяните маску на нос!" Францию накрывает вторая волна вируса

08:00 29.08.2020
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© REUTERS / Eric GaillardОтдыхающие в защитных масках идут на пляж в Ницце
Отдыхающие в защитных масках идут на пляж в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Коронавирус во Франции наступает с новой силой: в последние недели по числу заболевших страна откатилась к майским показателям. Опасаясь взрывного роста эпидемии, власти ужесточают санитарные меры и требуют носить маски повсеместно, чего не было даже весной. Многие называют это профанацией.
В пятницу с восьми утра маски обязательны на всех улицах, площадях, в парках Парижа и трех окружающих столицу департаментов ("малая корона"). То же самое — в Марселе, Ницце, Тулузе, Монпелье, Тулоне, Орлеане, Страсбурге и других городах. Это касается каждого старше 11 лет.
Ранее этого потребовали на транспорте, затем — во всех закрытых публичных пространствах: госучреждениях, банках, библиотеках, магазинах, кинотеатрах, ресторанах (маску можно снять только за столом). С 1 сентября — и на работе: в офисах (кроме личных кабинетов), цехах, коридорах, переговорных. Детям старше десяти лет тоже придется закрывать лицо в школах.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает это "разумным ограничением". "Нужно научиться уживаться с вирусом. Как и вам, мне не нравится носить маску, это утомительно и неприятно. Но следует привыкать", — убеждает он. По его словам, только строгое соблюдение санитарных мер и социальной дистанции позволит избежать нового карантина, который разрушительно сказался бы на экономике страны.
© REUTERS / Christian Hartmann/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон на заводе фармацевтической компании Seqens
Президент Франции Эммануэль Макрон на заводе фармацевтической компании Seqens
© REUTERS / Christian Hartmann/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон на заводе фармацевтической компании Seqens
Появление в общественных местах без маски грозит штрафом в 135 евро (около 12 тысяч рублей). Тех, кто трижды за месяц нарушил правила, накажут на 3750 евро (более 330 тысяч рублей) или на шесть месяцев отправят в тюрьму.
Речь не только о пешеходах, но и мотоциклистах, а также тех, кто пользуется электрическими самокатами и другими подобными средствами передвижения. Исключение сделали только для велосипедистов и бегунов.
Можно ли снять маску, чтобы покурить, выпить воды или съесть сэндвич? В принципе — да, однако в постановлении префекта об этом ни слова, так что формально это нарушение и штраф вполне возможен. На улицах в центре Парижа в масках почти все. Некоторые для проформы натягивают маску лишь на подбородок. Шутят, что лучше всего она защищает именно от штрафов, а не от коронавируса.
МВД страны уверяет, что полиция подходит к ситуации здраво. Действительно, в большинстве случаев стражи порядка просто напоминают о необходимости надеть маску тем, кто про это забыл, или призывают поправить ее надлежащим образом. Однако, по словам премьер-министра Жана Кастекса, в последние пару недель во Франции за нарушение санитарного режима выписывают по 700 штрафов в день.
© REUTERS / Stephane MaheЖители Нанта в защитных масках
Жители Нанта в защитных масках
© REUTERS / Stephane Mahe
Жители Нанта в защитных масках
Контроль осуществляют не только полицейские. Прогуливаясь без повязки на лице, натыкаешься на неодобрительные взгляды. "Молодые люди, вообще-то, маску надо натягивать на нос", — ворчит на беспечную молодежь один из прохожих.
Принимаемые властями меры большинство поддерживает, однако есть и недовольные. Так, согласно опросам, больше трети французов высказываются против масок на работе.
"То, что мы сейчас наблюдаем, — полное лицемерие. Решение "в пользу бедных" вместо реальных мер, необходимых для борьбы с санитарным кризисом, если он есть. Власти довольствуются минимумом, заставляя носить маски, которые еще несколько месяцев назад они сами называли ненужными", — считает член Высшего совета по образованию, вице-президент профсоюза Action et Democratie Рене Шиш.
По его словам, у правительства было несколько месяцев, чтобы тщательно подготовиться к началу учебного года с санитарной точки зрения. Однако все ограничилось самыми простыми, причем повсеместными мерами, вне зависимости от ситуации в том или ином регионе, а в вопросе масок вообще сделали разворот на 180 градусов.
© REUTERS / Eric GaillardЖенщина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard
Женщина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Это правда: в середине марта возглавлявший тогда правительства Эдуар Филипп с экрана телевизоров утверждал: "Маски на улицах лишены всякого смысла". И даже президент Эммануэль Макрон в апреле говорил, что не намерен рекомендовать медицинские повязки всем и каждому — тогда считалось, что они нужны только больным и медперсоналу.
"Думаю, отсутствие доверия к заявлениям правительства беспокоит меня больше, чем санитарный кризис, который, объективно говоря, не так уж и тяжел", — отметил Шиш.
Читать лекции в маске профессор категорически отказывается: для него это сродни кляпу и несовместимо с преподавательской деятельностью. "Слово и лицо — это инструменты моей профессии. Принуждать меня преподавать в маске — все равно что заставить пианиста играть на закрытом рояле", — возмущается Шиш. Однако правила нарушать он не намерен, маску наденет, только грозится, что не произнесет ни слова. Его протест будет очень молчаливым.
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Коронавирус COVID-19Эммануэль МакронПарижВ мире
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