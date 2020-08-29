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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477298.html
В КС оппозиции Белоруссии заявили, что не просили деньги у Евросоюза
Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил, и белорусы справятся... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T21:14
2020-08-29T21:14
протесты в белоруссии
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, поскольку их не просил, и белорусы справятся "своими силами", заявила член президиума КС Мария Колесникова.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> сообщала 19 августа, что ЕС подготовит для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 53 миллиона евро помощи с акцентом на поддержку жителей страны. Из этой суммы 2 миллиона евро планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия". Один миллион евро должен пойти на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная помощь на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса."Несколько дней назад было заявление представителя ЕС, что ЕС выделяет 53 миллиона белорусам, в том числе Координационному совету, чтобы КС распределял эти деньги. Во-первых, ни я, ни КС никогда не говорили, не просили ни о каких деньгах кого бы то ни было, в том числе ЕС. Мы не собираемся иметь к ним никакого отношения, мы не собираемся их распределять... Про 53 миллиона, о которых говорили представители ЕС, мы узнали из СМИ. Мы их не просили", - заявила Колесникова в ходе онлайн-интервью.По ее словам, белорусы "сами своими силами могут справляться с любой ситуацией".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Почти все члены президиума КС посетили следственный комитет, где были допрошены как свидетели. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html
А зачем их просить... Деньги были ещё до выборов обещанны и частично полученны.
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Везде у них враньё и лицемерие, ну как можно так жить?
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белоруссия
РИА Новости
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире

В КС оппозиции Белоруссии заявили, что не просили деньги у Евросоюза

21:14 29.08.2020
1613
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета оппозиции Мария Колесникова у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил, и белорусы справятся "своими силами", заявила член президиума КС Мария Колесникова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала 19 августа, что ЕС подготовит для Белоруссии 53 миллиона евро помощи с акцентом на поддержку жителей страны. Из этой суммы 2 миллиона евро планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия". Один миллион евро должен пойти на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная помощь на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса.
"Несколько дней назад было заявление представителя ЕС, что ЕС выделяет 53 миллиона белорусам, в том числе Координационному совету, чтобы КС распределял эти деньги. Во-первых, ни я, ни КС никогда не говорили, не просили ни о каких деньгах кого бы то ни было, в том числе ЕС. Мы не собираемся иметь к ним никакого отношения, мы не собираемся их распределять... Про 53 миллиона, о которых говорили представители ЕС, мы узнали из СМИ. Мы их не просили", - заявила Колесникова в ходе онлайн-интервью.
По ее словам, белорусы "сами своими силами могут справляться с любой ситуацией".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Почти все члены президиума КС посетили следственный комитет, где были допрошены как свидетели. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Протесты в БелоруссииУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А зачем их просить... Деньги были ещё до выборов обещанны и частично полученны.
29 августа, 21:39
Sergej Klassen
1300000
Везде у них враньё и лицемерие, ну как можно так жить?
29 августа, 21:42
Козьма ПРУТКОВ.
900001
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