https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477298.html

В КС оппозиции Белоруссии заявили, что не просили деньги у Евросоюза

Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил, и белорусы справятся... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T21:14

2020-08-29T21:14

2020-08-29T21:14

протесты в белоруссии

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576378240_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4359ff26336739198a7587f990f91af6.jpg

<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, поскольку их не просил, и белорусы справятся "своими силами", заявила член президиума КС Мария Колесникова.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> сообщала 19 августа, что ЕС подготовит для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 53 миллиона евро помощи с акцентом на поддержку жителей страны. Из этой суммы 2 миллиона евро планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия". Один миллион евро должен пойти на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная помощь на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса."Несколько дней назад было заявление представителя ЕС, что ЕС выделяет 53 миллиона белорусам, в том числе Координационному совету, чтобы КС распределял эти деньги. Во-первых, ни я, ни КС никогда не говорили, не просили ни о каких деньгах кого бы то ни было, в том числе ЕС. Мы не собираемся иметь к ним никакого отношения, мы не собираемся их распределять... Про 53 миллиона, о которых говорили представители ЕС, мы узнали из СМИ. Мы их не просили", - заявила Колесникова в ходе онлайн-интервью.По ее словам, белорусы "сами своими силами могут справляться с любой ситуацией".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Почти все члены президиума КС посетили следственный комитет, где были допрошены как свидетели. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html

Sergej Klassen А зачем их просить... Деньги были ещё до выборов обещанны и частично полученны. 13

Козьма ПРУТКОВ. Везде у них враньё и лицемерие, ну как можно так жить? 10

12

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире