https://ria.ru/20200829/obrushenie-1576467382.html
Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до 13
Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до 13 человек, еще четыре человека пострадали, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T14:03
2020-08-29T14:03
2020-08-29T14:03
шаньси
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости.</strong> Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции <a href="http://ria.ru/location_Shanxi/" target="_blank" data-auto="true">Шаньси</a> выросло до 13 человек, еще четыре человека пострадали, сообщает Центральное телевидение <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.Ранее сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем.Обрушение двухэтажного здания гостиницы произошло в субботу утром около 9.40 по местному времени (4.40 мск) в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь китайской провинции Шаньси. Пока причина обрушения не установлена.Первоначально сообщалось, что под завалами могли оказаться 37 человек, однако к этому моменту спасатели уже извлекли из-под завалов 30 выживших и 13 погибших.До сих пор неизвестно, сколько человек все еще могут оставаться под обломками. Уточняется, что в момент обрушения в гостинице проходил банкет, на нем присутствовали не менее 30 человек.Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие более 710 человек, включая сотрудников народной вооруженной милиции, пожарных, полицейских, спасателей, а также местных жителей. Также в поисках задействованы собаки.
https://ria.ru/20200824/1576217483.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шаньси, китай, в мире
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости.
Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси
выросло до 13 человек, еще четыре человека пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая
.
Ранее сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем.
Обрушение двухэтажного здания гостиницы произошло в субботу утром около 9.40 по местному времени (4.40 мск) в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь китайской провинции Шаньси. Пока причина обрушения не установлена.
Первоначально сообщалось, что под завалами могли оказаться 37 человек, однако к этому моменту спасатели уже извлекли из-под завалов 30 выживших и 13 погибших.
До сих пор неизвестно, сколько человек все еще могут оставаться под обломками. Уточняется, что в момент обрушения в гостинице проходил банкет, на нем присутствовали не менее 30 человек.
Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие более 710 человек, включая сотрудников народной вооруженной милиции, пожарных, полицейских, спасателей, а также местных жителей. Также в поисках задействованы собаки.