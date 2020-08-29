https://ria.ru/20200829/obrushenie-1576462778.html

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти человек

Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до пяти человек, еще один человек пострадал, в поисково-спасательной операции... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:41

2020-08-29T10:41

2020-08-29T10:41

шаньси

китай

в мире

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<strong>ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости.</strong> Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции <a href="http://ria.ru/location_Shanxi/" target="_blank" data-auto="true">Шаньси</a> выросло до пяти человек, еще один человек пострадал, в поисково-спасательной операции принимают участие более 700 человек, сообщает <a href="https://www.cctv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Центральное телевидение Китая</a>.Обрушение двухэтажного здания гостиницы произошло в субботу утром около 9.40 по местному времени (4.40 мск) в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь китайской провинции Шаньси. Пока причина обрушения не установлена.По предварительным данным, под завалами оказались 37 человек, к настоящему моменту 33 человек уже удалось вытащить из-под завалов здания, при этом из них пять человек погибли, один получил травмы.Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие более 710 человек, включая сотрудников народной вооруженной милиции, пожарных, полицейских, спасателей, а также местных жителей.

https://ria.ru/20200312/1568467325.html

шаньси

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шаньси, китай, в мире