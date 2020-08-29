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Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти человек
Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до пяти человек, еще один человек пострадал, в поисково-спасательной операции... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:41
2020-08-29T10:41
шаньси
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости.</strong> Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции <a href="http://ria.ru/location_Shanxi/" target="_blank" data-auto="true">Шаньси</a> выросло до пяти человек, еще один человек пострадал, в поисково-спасательной операции принимают участие более 700 человек, сообщает <a href="https://www.cctv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Центральное телевидение Китая</a>.Обрушение двухэтажного здания гостиницы произошло в субботу утром около 9.40 по местному времени (4.40 мск) в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь китайской провинции Шаньси. Пока причина обрушения не установлена.По предварительным данным, под завалами оказались 37 человек, к настоящему моменту 33 человек уже удалось вытащить из-под завалов здания, при этом из них пять человек погибли, один получил травмы.Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие более 710 человек, включая сотрудников народной вооруженной милиции, пожарных, полицейских, спасателей, а также местных жителей.
https://ria.ru/20200312/1568467325.html
шаньси
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шаньси, китай, в мире

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти человек

10:41 29.08.2020
879
© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до пяти человек, еще один человек пострадал, в поисково-спасательной операции принимают участие более 700 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обрушение двухэтажного здания гостиницы произошло в субботу утром около 9.40 по местному времени (4.40 мск) в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь китайской провинции Шаньси. Пока причина обрушения не установлена.
По предварительным данным, под завалами оказались 37 человек, к настоящему моменту 33 человек уже удалось вытащить из-под завалов здания, при этом из них пять человек погибли, один получил травмы.
Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие более 710 человек, включая сотрудников народной вооруженной милиции, пожарных, полицейских, спасателей, а также местных жителей.
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