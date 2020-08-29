https://ria.ru/20200829/obrushenie-1576462026.html
В Китае при обрушении отеля погибли два человека
Два человека погибли при обрушении двухэтажного отеля в китайской северной провинции Шаньси, еще около 10 человек продолжают оставаться под завалами, сообщает... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:18
2020-08-29T10:18
2020-08-29T10:23
шаньси
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости.</strong> Два человека погибли при обрушении двухэтажного отеля в китайской северной провинции <a href="http://ria.ru/location_Shanxi/" target="_blank" data-auto="true">Шаньси</a>, еще около 10 человек продолжают оставаться под завалами, сообщает <a href="https://www.cctv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Центральное телевидение Китая</a>.ЧП произошло в субботу утром в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь китайской провинции Шаньси, когда двухэтажный отель по неустановленной причине обрушился, погребя под собой несколько десятков человек.На место прибыли спасатели, пожарные, медики, сотрудники правоохранительных органов, к полудню по местному времени (7.00 мск) из-под завалов удалось извлечь 23 человека, двое из них были без признаков жизни.По данным спасателей, под завалами еще могут оставаться около 10 человек.Поисково-спасательная операция продолжается, ведется расследование.
https://ria.ru/20200312/1568467325.html
https://ria.ru/20191203/1561927282.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шаньси, китай, в мире