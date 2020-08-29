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https://ria.ru/20200829/navalnyy-1576458097.html
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, об этом сообщили в берлинской клинике Charite, где лечат россиянина. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T00:59
2020-08-29T01:23
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
леонид рошаль
владимир познер
германия
берлин (город)
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остается в стабильном состоянии в искусственной коме, об этом сообщили в берлинской клинике Charite, где лечат россиянина.Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии, симптоматика "холинергического кризиса" снижается, острой угрозы его жизни нет.Мнение доктора МясниковаВрач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем телеграм-канале опроверг заявление немецких врачей о том, что жизни Навального ничего не угрожает, хотя он находится в коме."Пишут "угрозы для жизни нет". Надо писать: пока нет. Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия", — написал он.Мясников пояснил, что с этими угрозами борются с помощью антибиотиков и кроверазжижающих препаратов. Однако борьба еще не означает победу, заключил телеведущий.Обвинения в адрес российских медиковОмские врачи, лечившие Навального, сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктора <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Рошаля</a>.<a href="http://ria.ru/location_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Рошаль</a> отметил, что, несмотря на то, что состояние Навального в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> стабилизировалось, врачей все равно резко критикуют.Он пожелал блогеру здоровья и выразил надежду, что когда тот выздоровеет, не забудет поблагодарить медиков, которые спасли ему жизнь в России.Доктор также уточнил, что атропин, которым сейчас медики в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> лечат Навального, омские врачи вводили ему с первых минут его пребывания в больнице.Телеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> в беседе с Радио Sputnik также назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера."Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно", — сказал он.По его мнению, любому мыслящему человеку очевидна непричастность российских властей к инциденту.Госпитализация НавальногоНавальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в Омске, блогера отвезли в реанимацию омской больницы.После обследований врачи пришли к выводу, что у Навального случилось нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.Спустя два дня его перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество на данный момент не известно.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи No 1, где лечили блогера, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".В МИД России сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, леонид рошаль, владимир познер, германия, берлин (город), общество

Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике

00:59 29.08.2020 (обновлено: 01:23 29.08.2020)
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© REUTERS / Fabrizio BenschВывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, об этом сообщили в берлинской клинике Charite, где лечат россиянина.
Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии, симптоматика "холинергического кризиса" снижается, острой угрозы его жизни нет.
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
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СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов

Мнение доктора Мясникова

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале опроверг заявление немецких врачей о том, что жизни Навального ничего не угрожает, хотя он находится в коме.
"Пишут "угрозы для жизни нет". Надо писать: пока нет. Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия", — написал он.
Мясников пояснил, что с этими угрозами борются с помощью антибиотиков и кроверазжижающих препаратов. Однако борьба еще не означает победу, заключил телеведущий.

Обвинения в адрес российских медиков

Омские врачи, лечившие Навального, сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
27 августа, 23:00
Соловьев прокомментировал ситуацию с Навальным
Рошаль отметил, что, несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировалось, врачей все равно резко критикуют.
Он пожелал блогеру здоровья и выразил надежду, что когда тот выздоровеет, не забудет поблагодарить медиков, которые спасли ему жизнь в России.
Доктор также уточнил, что атропин, которым сейчас медики в Берлине лечат Навального, омские врачи вводили ему с первых минут его пребывания в больнице.
Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik также назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера.
"Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно", — сказал он.
По его мнению, любому мыслящему человеку очевидна непричастность российских властей к инциденту.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
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Меркель призвала не связывать "Северный поток — 2" с делом Навального

Госпитализация Навального

Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, блогера отвезли в реанимацию омской больницы.
После обследований врачи пришли к выводу, что у Навального случилось нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.
Спустя два дня его перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество на данный момент не известно.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи No 1, где лечили блогера, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
В МИД России сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Алексей Навальный
27 августа, 16:53
Прокуратура не нашла повода для уголовного дела из-за Навального
340202
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйЛеонид РошальВладимир ПознерГерманияБерлин (город)Общество
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