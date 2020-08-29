https://ria.ru/20200829/nagrazhdenie-1576468848.html

Путин наградил замгендиректора МИА "Россия сегодня" Кожину Орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя генерального директора МИА "Россия сегодня" Галину Кожину Орденом Почета, соответствующий указ... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:10

2020-08-29T15:10

2020-08-29T15:53

галина кожина

россия сегодня

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил первого заместителя генерального директора МИА "Россия сегодня" <a href="https://ria.ru/person_galina-kozhina" target="_blank">Галину Кожину</a> Орденом Почета, соответствующий указ опубликован <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008290001" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном интернет-портале правовой информации</a>."За большой вклад в реализацию проекта по переходу РФ на цифровой формат телевещания наградить Орденом Почета Кожину Галину Ивановну - первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в тексте указа."За большой вклад в реализацию проекта по переходу РФ на цифровой формат телевещания наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Белановскую Алису Юрьевну - начальника управления дирекции по коммуникациям федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - сообщается в указе.

https://ria.ru/20200829/putin-1576467086.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина кожина, россия сегодня, владимир путин, общество