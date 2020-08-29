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Путин наградил замгендиректора МИА "Россия сегодня" Кожину Орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя генерального директора МИА "Россия сегодня" Галину Кожину Орденом Почета, соответствующий указ... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:10
2020-08-29T15:53
галина кожина
россия сегодня
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил первого заместителя генерального директора МИА "Россия сегодня" <a href="https://ria.ru/person_galina-kozhina" target="_blank">Галину Кожину</a> Орденом Почета, соответствующий указ опубликован <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008290001" target="_blank" rel="nofollow noopener">на официальном интернет-портале правовой информации</a>."За большой вклад в реализацию проекта по переходу РФ на цифровой формат телевещания наградить Орденом Почета Кожину Галину Ивановну - первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в тексте указа."За большой вклад в реализацию проекта по переходу РФ на цифровой формат телевещания наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Белановскую Алису Юрьевну - начальника управления дирекции по коммуникациям федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - сообщается в указе.
https://ria.ru/20200829/putin-1576467086.html
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галина кожина, россия сегодня, владимир путин, общество

Путин наградил замгендиректора МИА "Россия сегодня" Кожину Орденом Почета

15:10 29.08.2020 (обновлено: 15:53 29.08.2020)
2492
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПервый заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Галина Кожина
Первый заместитель генерального директора МИА Россия сегодня Галина Кожина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Первый заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Галина Кожина. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя генерального директора МИА "Россия сегодня" Галину Кожину Орденом Почета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию проекта по переходу РФ на цифровой формат телевещания наградить Орденом Почета Кожину Галину Ивановну - первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в тексте указа.
"За большой вклад в реализацию проекта по переходу РФ на цифровой формат телевещания наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Белановскую Алису Юрьевну - начальника управления дирекции по коммуникациям федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - сообщается в указе.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:55
Путин наградил ряд российских дипломатов
37520219
Обсудить 6
Галина КожинаРоссия сегодняВладимир ПутинОбщество
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