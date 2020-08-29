https://ria.ru/20200829/muftiy-1576517040.html
Муфтий Татарстана займется вопросами сохранения родного языка
Муфтий Татарстана (РТ) Камиль Самигуллин вошел в состав региональной комиссии вопросам сохранения и развития татарского языка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T08:38
2020-08-29T08:38
2020-08-31T11:38
новости - религия и мировоззрение
камиль самигуллин
республика татарстан (татарстан)
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Муфтий Татарстана (РТ) Камиль Самигуллин вошел в состав региональной комиссии вопросам сохранения и развития татарского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ."Деятельность муфтията, его учрежденных организаций, мечетей и учебных заведений осуществляется на татарском языке, включая делопроизводство и деловые коммуникации в пределах Республики Татарстан. Помимо этого, ДУМ РТ реализует целый ряд инициатив по формированию и развитию татароязычной среды в мечетях республики, используя их площадки для проведения курсов татарского языка, религиозных, детских, молодежных и общественных мероприятий на татарском языке, консультации и обслуживания населения на татарском языке, чтения проповедей по теме сохранения родного языка. При этом в 5 из 8 республиканских медресе ведется обучение на татарском языке, в 3 медресе — на двух языках, что позволяет обеспечивать регионы России имамами со знанием татарского языка", - отметили в муфтияте.Ранее ДУМ РТ объявил одним из своих приоритетов сохранение татарского языка и культуры. Так, муфтият издает литературу на этом языке. Одним из самых известных изданий является перевод Корана на татарский язык. В течение семи лет его выполняли переводчики, филологи, востоковеды и специалисты по Священному Писанию ислама.
https://ria.ru/20200829/tatarstan-1576464604.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Муфтий Татарстана (РТ) Камиль Самигуллин вошел в состав региональной комиссии вопросам сохранения и развития татарского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ.
"Деятельность муфтията, его учрежденных организаций, мечетей и учебных заведений осуществляется на татарском языке, включая делопроизводство и деловые коммуникации в пределах Республики Татарстан. Помимо этого, ДУМ РТ реализует целый ряд инициатив по формированию и развитию татароязычной среды в мечетях республики, используя их площадки для проведения курсов татарского языка, религиозных, детских, молодежных и общественных мероприятий на татарском языке, консультации и обслуживания населения на татарском языке, чтения проповедей по теме сохранения родного языка. При этом в 5 из 8 республиканских медресе ведется обучение на татарском языке, в 3 медресе — на двух языках, что позволяет обеспечивать регионы России имамами со знанием татарского языка", - отметили в муфтияте.
Ранее ДУМ РТ объявил одним из своих приоритетов сохранение татарского языка и культуры. Так, муфтият издает литературу на этом языке.
Одним из самых известных изданий является перевод Корана на татарский язык. В течение семи лет его выполняли переводчики, филологи, востоковеды и специалисты по Священному Писанию ислама.