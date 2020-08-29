https://ria.ru/20200829/mikroorganizmy-1576458844.html

Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере

Российские ученые планируют использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов, которые могут жить в стратосфере Земли, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T03:12

2020-08-29T03:12

2020-08-29T03:12

риа наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1400x0_80_0_0_15f007248429527a28fae8466f8309e2.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> Российские ученые планируют использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов, которые могут жить в стратосфере Земли, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания <a href="http://ria.ru/organization_Institut_mediko_biologicheskikh_problem_RAN/" target="_blank" data-auto="true">ИМБП</a> <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-ilin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Ильин</a>.По его словам, исследования пылевых частиц на разных высотах крайне интересны с точки зрения обеспечения безопасности экипажей космических станций и планеты от занесения опасных микроорганизмов из космоса, как земных, которые могли мутировать в атмосфере, так и в случае, если такое возможно, занесения таких микроорганизмов с других планет.Пока, отметил ученый, серьезно бояться такой угрозы не стоит, поскольку бравшиеся с поверхности <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> пробы бактерий и грибов показали, что они не представляют большой угрозы. Однако, отметил ученый, все может поменяться при длительных межпланетных полетах.Ранее были опубликованы результаты трехлетнего эксперимента, проводившегося японскими учеными на борту МКС. Они показали, что колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых космических условиях перелет протяженностью несколько лет.

https://ria.ru/20190912/1558600411.html

https://ria.ru/20200727/1574994909.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука