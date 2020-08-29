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https://ria.ru/20200829/mikroorganizmy-1576458844.html
Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
Российские ученые планируют использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов, которые могут жить в стратосфере Земли, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T03:12
2020-08-29T03:12
риа наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> Российские ученые планируют использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов, которые могут жить в стратосфере Земли, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания <a href="http://ria.ru/organization_Institut_mediko_biologicheskikh_problem_RAN/" target="_blank" data-auto="true">ИМБП</a> <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-ilin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Ильин</a>.По его словам, исследования пылевых частиц на разных высотах крайне интересны с точки зрения обеспечения безопасности экипажей космических станций и планеты от занесения опасных микроорганизмов из космоса, как земных, которые могли мутировать в атмосфере, так и в случае, если такое возможно, занесения таких микроорганизмов с других планет.Пока, отметил ученый, серьезно бояться такой угрозы не стоит, поскольку бравшиеся с поверхности <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> пробы бактерий и грибов показали, что они не представляют большой угрозы. Однако, отметил ученый, все может поменяться при длительных межпланетных полетах.Ранее были опубликованы результаты трехлетнего эксперимента, проводившегося японскими учеными на борту МКС. Они показали, что колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых космических условиях перелет протяженностью несколько лет.
https://ria.ru/20190912/1558600411.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере

03:12 29.08.2020
34
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские ученые планируют использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов, которые могут жить в стратосфере Земли, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин.
"Контаминация (загрязнение микроорганизмами – ред.) пылевых частиц в стратосфере - очень актуальный вопрос, его нужно исследовать и мониторировать пыль различными способами. Сейчас мы пытаемся продумать проект, чтобы исследовать стратосферу и слои атмосферы до 300 километров, чтобы посмотреть, что там происходит с помощью зондирующих ракет, которые совершают параболические полеты. Речь о взятии проб на разных высотах", - сказал ученый.
По его словам, исследования пылевых частиц на разных высотах крайне интересны с точки зрения обеспечения безопасности экипажей космических станций и планеты от занесения опасных микроорганизмов из космоса, как земных, которые могли мутировать в атмосфере, так и в случае, если такое возможно, занесения таких микроорганизмов с других планет.
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Пока, отметил ученый, серьезно бояться такой угрозы не стоит, поскольку бравшиеся с поверхности Международной космической станции пробы бактерий и грибов показали, что они не представляют большой угрозы. Однако, отметил ученый, все может поменяться при длительных межпланетных полетах.
Ранее были опубликованы результаты трехлетнего эксперимента, проводившегося японскими учеными на борту МКС. Они показали, что колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых космических условиях перелет протяженностью несколько лет.
"Это очень интересный эксперимент. А у нас аналогичный эксперимент "Тест" проводится на МКС. Там у нас на протяжении двух лет экспонировались культуры просто в открытом космосе ничем не прикрытые – археи, спорообразующие бактерии и гриб микромицет. Они все выжили. У нас даже поинтереснее, чем у японцев, эксперимент. Но и у них тоже интересный", - сказал Ильин.
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РИА НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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