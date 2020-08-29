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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200829/koronavirus-1576463043.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском АО, наименьший темп - в Чечне и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:46
2020-08-29T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском АО, наименьший темп - в Чечне и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, Ямало-Ненецкий АО, <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjskijj_AO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский АО</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a> - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, экономика

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:46 29.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском АО, наименьший темп - в Чечне и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий АО, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область - 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Смоленская областьЭкономика
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