https://ria.ru/20200829/koronavirus-1576463043.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском АО, наименьший темп - в Чечне и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:46

2020-08-29T10:46

2020-08-29T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском АО, наименьший темп - в Чечне и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, Ямало-Ненецкий АО, <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjskijj_AO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский АО</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a> - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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