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https://ria.ru/20200829/koronavirus-1576460766.html
В Москве от COVID-19 вылечились более 212 тысяч человек
Еще 1393 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели более 212 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T09:14
2020-08-29T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Еще 1393 пациента вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего выздоровели более 212 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1393 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301", - сообщила вице-мэр.Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве от COVID-19 вылечились более 212 тысяч человек

09:14 29.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Еще 1393 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели более 212 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1393 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301", - сообщила вице-мэр.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
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