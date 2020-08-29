https://ria.ru/20200829/koronavirus-1576460766.html

В Москве от COVID-19 вылечились более 212 тысяч человек

Еще 1393 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели более 212 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T09:14

2020-08-29T09:14

2020-08-29T09:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Еще 1393 пациента вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего выздоровели более 212 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1393 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301", - сообщила вице-мэр.Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576428097.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва