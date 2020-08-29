https://ria.ru/20200829/komiksy-1576321965.html

Не просто Чудо-женщина: как меняются героини комиксов

На днях вышел трейлер "Чудо-женщины 1984" — Галь Гадот снова предстанет в роли непобедимой принцессы амазонок. Скоро начнутся и съемки фильма о Спайдервумен —... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>На днях вышел трейлер "Чудо-женщины 1984" — Галь Гадот снова предстанет в роли непобедимой принцессы амазонок. Скоро начнутся и съемки фильма о Спайдервумен — режиссером выступит Оливия Уайлд. О том, как девушки из комиксов сами научились спасать мир, не прячась за крепкой мужской спиной, — в материале РИА Новости."Тарзан в юбке" и бойкая репортершаНаивные подружки, которых вечно вырывают из лап врагов, коварные злодейки или просто клоны популярных мужчин-супергероев — до недавнего времени почти все женские характеры в комиксах оставались в тени. Однако еще в 1937 году, до появления Бэтмена и Супермена, в Британии, а потом и в США зачитывались "Шиной — королевой джунглей". Хотя сейчас историю про полураздетую красотку из тропических лесов мало кто помнит.Лоис Лейн, возлюбленной Супермена, для подвигов не понадобился даже специальный костюм. Характер бойкой журналистки отчасти вдохновлен реальной личностью — Нелли Блай. Корреспондентка конкурировала с коллегами-мужчинами на равных — отправлялась в кругосветку, разоблачала коррупционные схемы в Мексике и даже притворялась сумасшедшей, чтобы написать репортаж из психиатрической лечебницы.Лоис так полюбилась читателям, что ради нее выпустили отдельную серию комиксов под названием "Superman's Girl Friend Lois Lane". На пике популярности в начале 60-х она занимала третье место по продажам, опережая даже Бэтмена.И это притом что у мисс Лейн нет никаких суперспособностей — кроме, пожалуй, невероятного трудоголизма. "В работе она даже круче, чем ее коллега Кларк Кент", — подчеркивает Роман Котков, главный редактор российского издательства комиксов Bubble.Пятьдесят оттенков Чудо-женщиныОднако компанию Супермену и Темному рыцарю в "троице" легендарного издательства DC составила не деловая журналистка, а Чудо-женщина. Супергеройскую карьеру принцесса амазонок с райского острова Темискир начала в 1941-м. Несмотря на популярность, на экране Wonder Woman появилась только в середине 70-х — в одноименном сериале. И лишь в 2017 году вышел полнометражный фильм. Режиссером специально назначили женщину — Пэтти Дженкинс: славу ей принесла снятая в 2003 году драма "Монстр" про серийную убийцу-лесбиянку.Придумал "Чудо-женщину" Уильям Марстон — один из создателей детектора лжи, так что не зря девушка вооружена "Лассо правды", выуживающим любые признания. Известный психолог жил вместе с женой и любовницей, к тому же, по слухам, был поклонником БДСМ: вероятно, поэтому в начальных выпусках персонажей часто связывают по рукам и ногам.Марстон одним из первых указал на однобокость комиксов, отказывающих женским образам в самостоятельности. Чтобы избавиться от перекоса, он изобрел Чудо-женщину, которая, по его словам, объединяла "силу Супермена с очарованием хорошей и красивой девушки".Спешит на помощьВ середине 50-х появился скандальный бестселлер "Совращение невинных" Фредерика Вертама — психиатр обвинил создателей комиксов в тлетворном влиянии на неокрепшие детские души. После публикации книги гайки закрутили, выжили немногие женские персонажи.Правда, через несколько лет на сцену вышли целые отряды супергероев — "Лига справедливости", "Люди Икс", "Фантастическая четверка", "Мстители" — где традиционно есть место девушкам. Хотя там они в меньшинстве и нужны скорее для поддержания общего командного духа.В одной из версий альтер-эго Бэтгерл, Барбара Гордон, становится супергероем с ограниченными возможностями. Прикованная к инвалидной коляске после покушения Джокера, она перерождается в персонажа по имени Оракул и помогает Бэтмену в его миссиях. Такие "эксперименты" проводили на второстепенных героях, так что порой они получались более прогрессивными, чем главные.Например, Женщина-Халк. "Ее рисовали отличные художники, да и по сюжету она более независимая — контролирует свою сверхсилу, работает адвокатом. Прием разрушения четвертой стены, то есть общения с читателем, в серии используется задолго до "Дэдпула", — говорит Чернявский. Или свежая версия Мисс Марвел: это новый тип героини, девочка-мусульманка.А вот Супергерл, кузина самого известного пришельца с Криптона, осталась на вторых ролях. И в итоге пожертвовала собой, чтобы спасти Супермена. "Я бы всех персонажей разделил на самостоятельных и второстепенных. С последними сценаристы порой обращаются жестко, превращают в пушечное мясо — нужно же как-то замотивировать героя-мужчину", — рассуждает Чернявский. О том, что эта тенденция особенно часто затрагивает именно женские образы, еще в 1999-м заговорила Гейл Симон. Сценаристка окрестила бедняжек "<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Refrigerators" target="_blank">девушками в холодильнике</a>" — в честь выпуска "Зеленого фонаря", где главный герой обнаруживает подружку мертвой в морозилке.Все самаДо снятых в последние годы "Харли Квинн" и "Чудо-женщины", собравших внушительную кассу, отдельные фильмы посвящали Электре и Женщине-кошке. "Провал этих картин объясняется скорее малой фанатской базой, а не тем, что публика была не готова к историям про сильных девушек. Те же сериальные Зена и Баффи уже тогда пользовались огромной популярностью, — считают авторы телеграм-канала "Комиксы Marvel". — Да, сюжеты адаптировались под волны феминизма. Однако в комиксах всегда действовали персонажи, которые показывали сильных героинь не только в угоду фем-повестке".У Чернявского другое мнение: "В нулевые кино доверяли людям, которые просто не интересовались источниками". По его словам, в съемочных группах практически не работали женщины, знающие, как избежать сексуальной объективации.С этой задачей справилась Кэти Янь, режиссер ленты "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби. Образ, созданный в начале 90-х, примечателен тем, что спутница Джокера дебютировала в мультсериале и только потом перешла на страницы книг. "Она еще очень молода по меркам комиксов, но быстро нашла свою аудиторию, затмив таких икон DC, как Ядовитый Плющ и Женщина-кошка", — говорят админы телеграм-канала "Комиксы Marvel". А скоро на экранах появится журналистка и популярный блогер Люба Пчелкина — главный женский персонаж первого снятого по российским комиксам фильма "Майор Гром: Чумной доктор". Премьера намечена на 2021 год, роль исполнит Любовь Аксенова. "Девушек среди героинь комиксов все больше — и их характеры усложняются", — отмечает Котков. И добавляет: "Нет плоских или бледных персонажей, есть плохие авторы. Из любого героя, независимо от пола, можно сделать хорошую историю — было бы желание".

https://ria.ru/20200712/1573714959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, марго робби, кино и сериалы, галь гадот, фильмы, бэтмен, холли берри