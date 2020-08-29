https://ria.ru/20200829/khazanov-1576471519.html

Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров

Самым богатым художественным руководителем театра в Москве в 2019 году стал руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T17:04

2020-08-29T17:04

2020-08-29T19:45

геннадий хазанов

московский государственный театр эстрады

надежда бабкина

юрий дуров

александр калягин

москва

общество

культура

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Самым богатым художественным руководителем театра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2019 году стал руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_teatr_ehstrady/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного театра эстрады</a> <a href="http://ria.ru/person_08b5d8682173367c3170fea30e2c04bb/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Хазанов</a>, свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>мэра и правительства Москвы.Согласно данным деклараций, в 2019 году руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов заработал 64,5 миллиона рублей. В собственности он имеет земельный участок и дом в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>, половину квартиры в России площадью 64,8 квадратного метра и машино-место, а также автомобиль марки <a href="http://ria.ru/organization_Lexus_Division/" target="_blank" data-auto="true">Lexus</a> LS600 H. В его пользовании находятся дачный земельный участок, квартира и апартаменты.В свою очередь, художественный руководитель театра "Уголок дедушки <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Дурова</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Дуров</a> задекларировал 30,2 миллиона рублей. В собственности у него находятся дачный участок и дом, а также половина квартиры площадью 61 квадратный метр.Художественный руководитель Московского государственного академического театра "Русская песня" <a href="http://ria.ru/person_Babkina_Nadezhda/" target="_blank" data-auto="true">Надежда Бабкина</a> заработала в 2019 году 34,8 миллиона рублей. В собственности она имеет половину квартиры в России площадью 124,9 квадратного метра, квартиру 112,3 квадратного метра, а также две квартиры в <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>. Помимо этого —<strong> </strong>пять земельных участков в России, гараж, баню и легковой автомобиль марки Mercedes-Benz.Худрук Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Serebrennikov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Серебренников</a> задекларировал доход в размере 25,6 миллиона рублей. В собственности у него находится квартира в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> площадью 100 квадратных метров, квартира в России площадью 44,2 квадратного метра. Помимо этого, у него есть автомобиль <a href="http://ria.ru/product_Toyota_Camry/" target="_blank" data-auto="true">Toyota Camry</a>.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mashkov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Машков</a>, являющийся худруком Московского театра <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tabakov/" target="_blank" data-auto="true">Олега Табакова</a>, задекларировал доход в размере 25,5 миллиона рублей. В собственности у него находятся две квартиры площадью 76,5 и 104 квадратных метра, а также два автомобиля марки Mercedes-Benz.<a href="http://ria.ru/person_Bogomolov_Konstantin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Богомолов</a>, возглавляющий Московский драматический театр на Малой Бронной, задекларировал доход за 2019 год в размере чуть более 19 миллионов рублей, в собственности у него две квартиры.Руководитель Театра "Et Cetera" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kaljagin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Калягин</a> задекларировал доход в девять миллионов рублей. В собственности — дом и земельный участок в Латвии, полквартиры и машино-место в России, а также автомобиль Lexus LS600 H. Помимо этого, в пользовании у него дачный дом и земельный участок общей площадью более двух тысяч квадратных метров, квартира, апартаменты.

https://ria.ru/20200803/1575326401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/forbes-1576370700.html

Арсений Новиков За исключение Калягина, все театры государственные......... Не плохо устроилась интелегенци...... 30

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий хазанов, московский государственный театр эстрады, надежда бабкина, юрий дуров, александр калягин, москва, общество