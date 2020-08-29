https://ria.ru/20200829/frantsiya-1576466481.html

Во Франции автомобиль сбил насмерть гендиректора компании "Бондюэль"

Генеральный директор французской компании-производителя овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль был насмерть сбит автомобилем, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T13:17

2020-08-29T13:17

2020-08-29T13:33

франция

лилль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154785/19/1547851985_0:111:3250:1939_1400x0_80_0_0_bcc49d8d17fb7e25a3994a4e23b37131.jpg

<strong>ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Генеральный директор французской компании-производителя овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль был насмерть сбит автомобилем, передает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/mort-de-jerome-bonduelle-directeur-general-de-bonduelle-fauche-a-velo_AN-202008290045.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>.Инцидент произошел в ночь на субботу в городе <a href="http://ria.ru/location_Lille/" target="_blank" data-auto="true">Лилль</a>. Бондюэль вместе с женой и друзьями катался по городу на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.Несмотря на усилия прибывших на место спасателей и врачей, от полученных травм Бондюэль скончался.Продукция компании "Бондюэль" широко представлена не только во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, где продается под брендом Cassegrain, но и во многих европейских странах, России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a> и других государствах.

Von Stirliz Как бы нам не объявили. Скажут, за рулем был Петрофф... 13

6

франция

лилль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, лилль, в мире