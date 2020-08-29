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Во Франции автомобиль сбил насмерть гендиректора компании "Бондюэль"
Генеральный директор французской компании-производителя овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль был насмерть сбит автомобилем, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:17
2020-08-29T13:33
франция
лилль
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Генеральный директор французской компании-производителя овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль был насмерть сбит автомобилем, передает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/mort-de-jerome-bonduelle-directeur-general-de-bonduelle-fauche-a-velo_AN-202008290045.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>.Инцидент произошел в ночь на субботу в городе <a href="http://ria.ru/location_Lille/" target="_blank" data-auto="true">Лилль</a>. Бондюэль вместе с женой и друзьями катался по городу на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.Несмотря на усилия прибывших на место спасателей и врачей, от полученных травм Бондюэль скончался.Продукция компании "Бондюэль" широко представлена не только во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, где продается под брендом Cassegrain, но и во многих европейских странах, России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a> и других государствах.
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франция
лилль
РИА Новости
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франция, лилль, в мире

Во Франции автомобиль сбил насмерть гендиректора компании "Бондюэль"

13:17 29.08.2020 (обновлено: 13:33 29.08.2020)
13594
© AP Photo / dpa / Christoph SchmidtСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции
© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Генеральный директор французской компании-производителя овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль был насмерть сбит автомобилем, передает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Лилль. Бондюэль вместе с женой и друзьями катался по городу на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.
Несмотря на усилия прибывших на место спасателей и врачей, от полученных травм Бондюэль скончался.
Продукция компании "Бондюэль" широко представлена не только во Франции, где продается под брендом Cassegrain, но и во многих европейских странах, России, США, Канаде и других государствах.
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ФранцияЛилльВ мире
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29 августа, 13:28
Von Stirliz
561001
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