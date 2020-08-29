Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский отреагировал на заявление Никиты Джигурды о том, что актера подставили.
Ранее Джигурда заявил в одном из интервью, что в ходе заказанной им экспертизы удалось выявить факт монтажа видеозаписи с моментом движения автомобиля Ефремова по Садовому кольцу. Шоумен отметил, что считает видео подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности.
"Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев", — сказал юрист в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Смертельная авария
Резонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
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