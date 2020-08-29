Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/dobrovinski-1576471203.html
Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский отреагировал на заявление Никиты Джигурды о том, что актера подставили. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T16:45
2020-08-29T16:45
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
никита джигурда
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575483391_0:220:2860:1829_1400x0_80_0_0_38b1204d31aa2b6775f639d91f84da6b.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат семьи погибшего в ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> отреагировал на заявление <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никиты Джигурды</a> о том, что актера подставили. Ранее Джигурда заявил в одном из интервью, что в ходе заказанной им экспертизы удалось выявить факт монтажа видеозаписи с моментом движения автомобиля Ефремова по Садовому кольцу. Шоумен отметил, что считает видео подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности."Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев", — сказал юрист в эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/news/244622/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>".Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
https://ria.ru/20200828/pashaev-1576449814.html
https://ria.ru/20200825/namek-1576308734.html
Надо этого истерика не здорового, привлекать к ответственности.
83
Он ещё и Джигурду посадить хочет?
24
18
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575483391_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_7c7bc4d3f7d095401e0f804bb7f4aed7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, никита джигурда, москва, происшествия

Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова

16:45 29.08.2020
26541
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский отреагировал на заявление Никиты Джигурды о том, что актера подставили.
Ранее Джигурда заявил в одном из интервью, что в ходе заказанной им экспертизы удалось выявить факт монтажа видеозаписи с моментом движения автомобиля Ефремова по Садовому кольцу. Шоумен отметил, что считает видео подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности.
"Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев", — сказал юрист в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
28 августа, 18:39
Стали известны подробности дела, по которому проходит адвокат Ефремова

Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
25 августа, 22:06
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
27176411012
Обсудить 18
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовНикита ДжигурдаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Надо этого истерика не здорового, привлекать к ответственности.
29 августа, 16:50
Арсений Новиков
7930001
Он ещё и Джигурду посадить хочет?
29 августа, 16:51
Александр Аникин
11000013
Рекомендуем
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Актер Владимир Андреев
Названа причина смерти актера Владимира Андреева
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Руководитель Московского государственного театра Эстрады Геннадий Хазанов
Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров
Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 91-го театрального сезона
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Клайпедский морской торговый порт
В Литве ответили на угрозы Лукашенко
Скриншот сторис Розы Сябитовой в Instagram
Сябитова попала в больницу
На митинге в Берлине скандируют Путин!
На митинге в Берлине протестующие скандировали "Путин!"
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих
Завтрак
Раскрыт секрет идеального завтрака
Противолодочный самолет ТУ-142
Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
Экс-судья Городищенского районного суда Татьяна Рыжих
"Скрылась с места": сбившая двоих братьев судья не спешит за решетку
Белорусская АЭС
Прибалтика разрушает мосты с Белоруссией: выиграет Германия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния