https://ria.ru/20200829/dobrovinski-1576471203.html

Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский отреагировал на заявление Никиты Джигурды о том, что актера подставили. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T16:45

2020-08-29T16:45

2020-08-29T16:45

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

никита джигурда

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат семьи погибшего в ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> отреагировал на заявление <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никиты Джигурды</a> о том, что актера подставили. Ранее Джигурда заявил в одном из интервью, что в ходе заказанной им экспертизы удалось выявить факт монтажа видеозаписи с моментом движения автомобиля Ефремова по Садовому кольцу. Шоумен отметил, что считает видео подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката родных погибшего в аварии Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности."Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев", — сказал юрист в эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/news/244622/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>".Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.

https://ria.ru/20200828/pashaev-1576449814.html

https://ria.ru/20200825/namek-1576308734.html

Арсений Новиков Надо этого истерика не здорового, привлекать к ответственности. 83

Александр Аникин Он ещё и Джигурду посадить хочет? 24

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, никита джигурда, москва, происшествия