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https://ria.ru/20200829/cruise-1576437279.html
Тому Крузу пришлось сажать вертолет в центре Лондона в ливень
Том Круз мастерски посадил вертолет в центральной части Лондона, несмотря на сильнейший дождь и ветер, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T04:41
2020-08-29T04:41
культура
кино и сериалы
новости культуры
том круз
великобритания
лондон
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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости</strong>. Том Круз мастерски посадил вертолет в центральной части Лондона, несмотря на сильнейший дождь и ветер, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8673357/PICTURE-EXCLUSIVE-Tom-Cruise-bravely-battles-torrential-rain-land-helicopter-London.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Около кабины его встретил телохранитель, который проводил актера к автомобилю, где его ждал водитель. В свитере с высоким горлом, в черной маске и кепке актер был очень похож на героя боевика.Накануне из-за сильных дождей вода поднялась так сильно, что некоторые дороги в пригороде Лондона пришлось перекрыть. Синоптики обещали выпадение 40 мм осадков за три часа. Актер сейчас находится в Великобритании, где принимает участие в недавно возобновившихся съемках седьмой части франшизы "Миссия невыполнима". Известно, что Том Круз предпочитает сам выполнять свои трюки и умеет пилотировать самолеты и вертолеты.
https://ria.ru/20200825/kruz-1576252976.html
великобритания
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кино и сериалы, новости культуры, том круз, великобритания, лондон

Тому Крузу пришлось сажать вертолет в центре Лондона в ливень

04:41 29.08.2020
22866
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотоколл актеров фильма "Обливион"
Фотоколл актеров фильма Обливион
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Том Круз мастерски посадил вертолет в центральной части Лондона, несмотря на сильнейший дождь и ветер, сообщает Daily Mail.
Около кабины его встретил телохранитель, который проводил актера к автомобилю, где его ждал водитель. В свитере с высоким горлом, в черной маске и кепке актер был очень похож на героя боевика.
Накануне из-за сильных дождей вода поднялась так сильно, что некоторые дороги в пригороде Лондона пришлось перекрыть. Синоптики обещали выпадение 40 мм осадков за три часа.
Актер сейчас находится в Великобритании, где принимает участие в недавно возобновившихся съемках седьмой части франшизы "Миссия невыполнима".
Известно, что Том Круз предпочитает сам выполнять свои трюки и умеет пилотировать самолеты и вертолеты.
Том Круз
25 августа, 10:06Культура
Том Круз выполнил опасный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима 7"
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