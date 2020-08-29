https://ria.ru/20200829/cruise-1576437279.html

Тому Крузу пришлось сажать вертолет в центре Лондона в ливень

Том Круз мастерски посадил вертолет в центральной части Лондона, несмотря на сильнейший дождь и ветер, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T04:41

2020-08-29T04:41

2020-08-29T04:41

культура

кино и сериалы

новости культуры

том круз

великобритания

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40839/29/408392965_0:36:3072:1763_1400x0_80_0_0_0e98e3d8e441567f4321411830595ad2.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости</strong>. Том Круз мастерски посадил вертолет в центральной части Лондона, несмотря на сильнейший дождь и ветер, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8673357/PICTURE-EXCLUSIVE-Tom-Cruise-bravely-battles-torrential-rain-land-helicopter-London.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Около кабины его встретил телохранитель, который проводил актера к автомобилю, где его ждал водитель. В свитере с высоким горлом, в черной маске и кепке актер был очень похож на героя боевика.Накануне из-за сильных дождей вода поднялась так сильно, что некоторые дороги в пригороде Лондона пришлось перекрыть. Синоптики обещали выпадение 40 мм осадков за три часа. Актер сейчас находится в Великобритании, где принимает участие в недавно возобновившихся съемках седьмой части франшизы "Миссия невыполнима". Известно, что Том Круз предпочитает сам выполнять свои трюки и умеет пилотировать самолеты и вертолеты.

https://ria.ru/20200825/kruz-1576252976.html

великобритания

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том круз, великобритания, лондон