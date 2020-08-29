https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576474307.html

В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T18:46

2020-08-29T18:46

2020-08-29T18:46

могилевская область

белоруссия

происшествия

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<strong>МИНСК, 29 авг – РИА Новости.</strong> Пьяный водитель в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.Как отмечается в сообщении, утром в субботу недалеко от Краснополья (<a href="http://ria.ru/location_Mahilyowskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Могилевская область</a> республики) внимание наряда ГАИ привлек подозрительно двигавшийся Volkswagen, который было решено остановить, однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. По данным МВД, за рулем был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне – двое односельчан, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. У водителя не было прав на управление автомобилем."При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление: повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием. Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь", - говорится в сообщении.В МВД рассказали, что, когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру. До приезда медиков сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.В пресс-службе также сообщили, что по данному факту проводится проверка, в ближайшее время действиям задержанных следователями будет дана правовая оценка. Там также указали, что водитель и один из пассажиров ранее неоднократно судимы и десятки раз привлекались к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/miting-1576472755.html

Гоша Гамин Надо было как в амерыке ...семь выстрелов в спину и тогда никаких проблем нет 104

Валар Дахаэрис Хотелось бы узнать мнение либералов на этот счёт. 103

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могилевская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

могилевская область, белоруссия, происшествия