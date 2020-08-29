https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576474307.html
В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь
Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T18:46
2020-08-29T18:46
2020-08-29T18:46
могилевская область
белоруссия
происшествия
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<strong>МИНСК, 29 авг – РИА Новости.</strong> Пьяный водитель в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.Как отмечается в сообщении, утром в субботу недалеко от Краснополья (<a href="http://ria.ru/location_Mahilyowskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Могилевская область</a> республики) внимание наряда ГАИ привлек подозрительно двигавшийся Volkswagen, который было решено остановить, однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. По данным МВД, за рулем был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне – двое односельчан, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. У водителя не было прав на управление автомобилем."При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление: повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием. Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь", - говорится в сообщении.В МВД рассказали, что, когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру. До приезда медиков сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.В пресс-службе также сообщили, что по данному факту проводится проверка, в ближайшее время действиям задержанных следователями будет дана правовая оценка. Там также указали, что водитель и один из пассажиров ранее неоднократно судимы и десятки раз привлекались к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/miting-1576472755.html
Гоша Гамин
Надо было как в амерыке ...семь выстрелов в спину и тогда никаких проблем нет
104
Валар Дахаэрис
Хотелось бы узнать мнение либералов на этот счёт.
103
21
могилевская область
белоруссия
РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
могилевская область, белоруссия, происшествия
МИНСК, 29 авг – РИА Новости.
Пьяный водитель в Белоруссии
облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
Как отмечается в сообщении, утром в субботу недалеко от Краснополья (Могилевская область
республики) внимание наряда ГАИ привлек подозрительно двигавшийся Volkswagen, который было решено остановить, однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. По данным МВД, за рулем был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне – двое односельчан, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. У водителя не было прав на управление автомобилем.
"При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление: повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием. Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь", - говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что, когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру. До приезда медиков сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.
В пресс-службе также сообщили, что по данному факту проводится проверка, в ближайшее время действиям задержанных следователями будет дана правовая оценка. Там также указали, что водитель и один из пассажиров ранее неоднократно судимы и десятки раз привлекались к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.