США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
14:39 29.08.2020 (обновлено: 16:52 29.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Дипломаты заявили о "непропорциональном применении силы" белорусскими властями и призвали их "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан". Кроме того, авторы обращения сформулировали призыв "немедленно и безоговорочно" освободить всех "несправедливо задержанных".
"Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога", — указывается в тексте послания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что уличными протестами в стране руководят из-за рубежа, в частности из Польши. По его словам, "неустоявшиеся соседи" республики не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела.
Президент России Владимир Путин говорил, что Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Москва признает легитимными результаты президентских выборов и исходит из того, что все проблемы в республике будут решаться мирным путем.
Ситуация в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила Светлана Тихановская.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
28 августа, 21:10Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению.