https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html

США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии

Представители Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии в совместном заявлении призвали Минск прекратить насилие в отношении протестующих. Текст обращения... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T14:39

2020-08-29T14:39

2020-08-29T16:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

владимир путин

минск

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576415334_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_26d32873803d7147e9f504194f34efb6.jpg

<strong>МИНСК, 29 авг — РИА Новости.</strong> Представители <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> в совместном заявлении призвали Минск прекратить насилие в отношении протестующих. Текст обращения <a href="https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/84524/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-c%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_ru">размещен</a> на сайте представительства ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a>.Дипломаты заявили о "непропорциональном применении силы" белорусскими властями и призвали их "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан". Кроме того, авторы обращения сформулировали призыв "немедленно и безоговорочно" освободить всех "несправедливо задержанных". Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> ранее заявлял, что уличными протестами в стране руководят из-за рубежа, в частности из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. По его словам, "неустоявшиеся соседи" республики не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> говорил, что Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Москва признает легитимными результаты президентских выборов и исходит из того, что все проблемы в республике будут решаться мирным путем.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html

https://ria.ru/20200828/syn-lukashenko-ob-oppozitsii-ya-by-ne-nazval-ikh-sopernikami--opponenty-1576455760.html

Ольга Занкова а прекратить насилие по отношению к протестующим в своих странах они не хотят?) 937

sizif8 Предельный цинизм и лицемерие. Это уже дно Европы и США или еще нет? 871

460

минск

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, минск, белоруссия, сша, в мире