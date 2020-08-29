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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Представители Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии в совместном заявлении призвали Минск прекратить насилие в отношении протестующих. Текст обращения... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T14:39
2020-08-29T16:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
владимир путин
минск
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 29 авг — РИА Новости.</strong> Представители <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> в совместном заявлении призвали Минск прекратить насилие в отношении протестующих. Текст обращения <a href="https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/84524/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-c%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_ru">размещен</a> на сайте представительства ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a>.Дипломаты заявили о "непропорциональном применении силы" белорусскими властями и призвали их "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан". Кроме того, авторы обращения сформулировали призыв "немедленно и безоговорочно" освободить всех "несправедливо задержанных". Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> ранее заявлял, что уличными протестами в стране руководят из-за рубежа, в частности из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. По его словам, "неустоявшиеся соседи" республики не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> говорил, что Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Москва признает легитимными результаты президентских выборов и исходит из того, что все проблемы в республике будут решаться мирным путем.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html
https://ria.ru/20200828/syn-lukashenko-ob-oppozitsii-ya-by-ne-nazval-ikh-sopernikami--opponenty-1576455760.html
а прекратить насилие по отношению к протестующим в своих странах они не хотят?)
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Предельный цинизм и лицемерие. Это уже дно Европы и США или еще нет?
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, минск, белоруссия, сша, в мире

США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии

14:39 29.08.2020 (обновлено: 16:52 29.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 авг — РИА Новости. Представители Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии в совместном заявлении призвали Минск прекратить насилие в отношении протестующих. Текст обращения размещен на сайте представительства ЕС в Минске.
Дипломаты заявили о "непропорциональном применении силы" белорусскими властями и призвали их "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан". Кроме того, авторы обращения сформулировали призыв "немедленно и безоговорочно" освободить всех "несправедливо задержанных".

"Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога", — указывается в тексте послания.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что уличными протестами в стране руководят из-за рубежа, в частности из Польши. По его словам, "неустоявшиеся соседи" республики не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела.
Мы признали их легитимность: Путин о выборах в Белоруссии
Вчера, 11:32Протесты в Белоруссии
Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии
Президент России Владимир Путин говорил, что Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Москва признает легитимными результаты президентских выборов и исходит из того, что все проблемы в республике будут решаться мирным путем.

Ситуация в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила Светлана Тихановская.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Сын Лукашенко об оппозиции: Я бы не назвал их соперниками – оппоненты
28 августа, 21:10
Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзВладимир ПутинМинскБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
а прекратить насилие по отношению к протестующим в своих странах они не хотят?)
29 августа, 14:48
О Ольга Занкова
75614123159
Предельный цинизм и лицемерие. Это уже дно Европы и США или еще нет?
29 августа, 14:47
sizif8
70410104152
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