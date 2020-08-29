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https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576466416.html
В Белоруссии бизнесмена Василевича заключили под стражу, заявила его жена
Жена соучредителя редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александра Василевича Надежда Зеленкова сообщила, что он заключен под стражу. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:14
2020-08-29T13:14
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Жена соучредителя редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александра Василевича Надежда Зеленкова сообщила, что он заключен под стражу."Александр Василевич. Мера пресечения: заключение под стражу", - написала Зеленкова в <a href="https://www.facebook.com/nadia.zelenkova.1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В четверг сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) комитета государственного контроля <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> увезли Василевича на допрос. Правоохранители также провели обыск в его рекламном агентстве Vondel/Hepta, в доме и в диджитал-агентстве Red Graphics, которым владеет его жена. В пресс-службе комитета госконтроля РИА Новости не стали комментировать обыски и допрос Василевича.Ранее агентство <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> сообщало, что Василевича уже задерживали, когда он пытался подать ходатайство о личном поручительстве за экс-директора Белгазпромбанка <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> для изменения ему меры пресечения. Тогда мужчина получил 14 суток ареста.В июне в головном офисе <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a>, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/belorussiya-1576465517.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/belorussiya-1576465257.html
Не фиг баламутить народ....
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

В Белоруссии бизнесмена Василевича заключили под стражу, заявила его жена

13:14 29.08.2020
1251
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Акции протеста в Минске
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Жена соучредителя редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александра Василевича Надежда Зеленкова сообщила, что он заключен под стражу.
"Александр Василевич. Мера пресечения: заключение под стражу", - написала Зеленкова в Facebook.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 12:28
МВД Белоруссии обновило сводку по задержанным за сутки манифестантам
В четверг сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) комитета государственного контроля Белоруссии увезли Василевича на допрос. Правоохранители также провели обыск в его рекламном агентстве Vondel/Hepta, в доме и в диджитал-агентстве Red Graphics, которым владеет его жена. В пресс-службе комитета госконтроля РИА Новости не стали комментировать обыски и допрос Василевича.
Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщало, что Василевича уже задерживали, когда он пытался подать ходатайство о личном поручительстве за экс-директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения. Тогда мужчина получил 14 суток ареста.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
Журналисты во время пресс-конференции
Вчера, 12:20
Белоруссия лишила аккредитации 10 журналистов западных СМИ
7272319
Обсудить 4
БелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не фиг баламутить народ....
29 августа, 13:16
Егор Панкратов
1210001
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