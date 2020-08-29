https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576466416.html

В Белоруссии бизнесмена Василевича заключили под стражу, заявила его жена

Жена соучредителя редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александра Василевича Надежда Зеленкова сообщила, что он заключен под стражу. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T13:14

2020-08-29T13:14

2020-08-29T13:14

белгазпромбанк

виктор бабарико

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576456302_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_af62676ec7303106781b5cd63367f453.jpg

<strong>МИНСК, 29 авг - РИА Новости.</strong> Жена соучредителя редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александра Василевича Надежда Зеленкова сообщила, что он заключен под стражу."Александр Василевич. Мера пресечения: заключение под стражу", - написала Зеленкова в <a href="https://www.facebook.com/nadia.zelenkova.1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В четверг сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) комитета государственного контроля <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> увезли Василевича на допрос. Правоохранители также провели обыск в его рекламном агентстве Vondel/Hepta, в доме и в диджитал-агентстве Red Graphics, которым владеет его жена. В пресс-службе комитета госконтроля РИА Новости не стали комментировать обыски и допрос Василевича.Ранее агентство <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> сообщало, что Василевича уже задерживали, когда он пытался подать ходатайство о личном поручительстве за экс-директора Белгазпромбанка <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> для изменения ему меры пресечения. Тогда мужчина получил 14 суток ареста.В июне в головном офисе <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a>, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/belorussiya-1576465517.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/belorussiya-1576465257.html

Егор Панкратов Не фиг баламутить народ.... 14

4

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире