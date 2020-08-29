https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576458965.html

Путин назвал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T03:54

2020-08-29T03:54

2020-08-29T05:36

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

европарламент

александр лукашевич

александр лукашенко

евросоюз

владимир путин

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Москва исходит из того, что выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоялись, заявил президент <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Мы исходим из того, что выборы состоялись", - сказал он в интервью на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>", анонс которого показали в ночь на субботу.Безосновательные заключенияЗаключения <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и Совета ЕС о "несвободных и несправедливых" выборах в Белоруссии безосновательны после отказа Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от мониторинга, заявил в пятницу постпред России при ОБСЕ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашевич</a>."В Европарламенте и Совете ЕС поспешили утвердить заведомо несостоятельные заключения, что выборы в Белоруссии якобы не были "ни свободными, ни справедливыми". На чем основаны эти утверждения после отказа БДИПЧ от проведения мониторинга кампании, непонятно. Тем не менее, дан старт проработке санкций в отношении белорусов, приняты решения о финансовой поддержке оппозиционных СМИ. Последствия этих скороспелых шагов, которые граничат с попытками внешнего вмешательства в дела суверенного государства, в расчет не принимаются", - отметил он на спецзаседании постоянного совета ОБСЕ.Приграничные государства ЕС усугубляют конфронтацию внутри Белоруссии и препятствуют урегулированию, также указал Лукашевич."Опережая европейских "грандов", в приграничных государствах-членах Европейского союза прямо требуют смены руководства в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, опекают координаторов протестов и провокаторов насилия, помогают собирать деньги для участников забастовок в надежде подорвать экономическую стабильность Республики. Словом, не гнушаются любых методов, лишь бы усугубить конфронтацию внутри страны и воспрепятствовать урегулированию", - подчеркнул он.Постпред считает, что давление на Минск о посредничестве в диалоге с оппозицией наталкивает на аналогии с соглашением в 2014 году на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.Возможные санкции ЕССанкционный список по Белоруссии будет готов в ближайшие дни, в него войдут высокопоставленные официальные лица, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Этот список должен включать лиц высокого политического уровня", - сказал Боррель.Он добавил, что "этот список будет подготовлен специальной группой в Совете ЕС в течение ближайших дней и утвержден как можно скорее".Стабилизация ситуацииРанее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что "вакханалия" в стране заканчивается, пришло время заняться вопросами экономического характера.Как передает <a href="https://sputnik.by/economy/20200828/1045572709.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Оршу (Витебская область), где посетил предприятие по производству сыров ООО "Савушкин-Орша". Президент, в частности, прокомментировал ситуацию с продолжающимися акциями протеста в стране.Он также отметил, что между государственными и частными предприятиями в Белоруссии не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Этому сейчас будет уделяться пристальное внимание, заверил Лукашенко.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200828/vmeshatelstvo-1576451513.html

https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576434733.html

Столыпин . путин может признавать выборы в белорусии легитимными,может заявить что дважды два-пять и куча ослов в рашке радостно заблеют в знак согласия.Но это ничего не меняет.Все умные люди во всем мире знают что выборы были сфальсифицированы а лукашенко-гнусный диктатор. 145

drugl Саша, урегулировать конфликт дело простое, достаточно провести честные выборы. Если ты радеешь за Беларусь, а не за то что нажито "непосильным трудом", то понимать это обязан. Посмотри, как легко люди отказываются от власти в цивилизованных странах. А всё потому что не воровали у собственного народа, и поэтому уходят с почестями и во славе... А вы шкуры! 110

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, европарламент, александр лукашевич, александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, белоруссия, в мире