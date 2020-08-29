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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576458024.html
В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
Пользователям в Белоруссии заблокирован доступ к еще двум информационным интернет-ресурсам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T00:56
2020-08-29T00:56
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 авг – РИА Новости.</strong> Пользователям в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> заблокирован доступ к еще двум информационным интернет-ресурсам, передает корреспондент РИА Новости.Сайт негосударственного издания "Наша Нива" и сайт naviny.by, который является проектом частного информационного агентства "БелаПАН", не открываются как минимум для пользователей трех операторов связи – крупнейших мобильных операторов <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> и A1, а также крупнейшего оператора фиксированной связи "Белтелеком".Причем в сети оператора A1 при попытке открыть эти сайты появляется уведомление: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".Ровно неделю назад министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа и политических движений. По данным белорусского портала tut.by, тогда в список ресурсов, к которым был ограничен доступ, попали более 70 ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов. Белорусская ассоциация журналистов в своем заявлении в связи с массовым ограничением доступа к медиаресурсам потребовала от властей республики разблокировать сайты и прекратить давление на СМИ. Власти тогда так и не пояснили блокировку сайтов.После выборов президента республики, прошедших 9 августа, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/belorussiya-1576457161.html
https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html
Давно пора всю эту шушеру не только позакрывать а пересажать
55
Юрий,, согласна! Злобарство оттуда и идет. Сейчас уже всем пофиг кото кого ОМОН забрал- им важно- что забрал, и чушь писать далее
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
белоруссия, в мире

В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам

00:56 29.08.2020
4579
© Flickr / Chris PriceМинск
Минск
© Flickr / Chris Price
Минск. Архивное фото
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Пользователям в Белоруссии заблокирован доступ к еще двум информационным интернет-ресурсам, передает корреспондент РИА Новости.
Сайт негосударственного издания "Наша Нива" и сайт naviny.by, который является проектом частного информационного агентства "БелаПАН", не открываются как минимум для пользователей трех операторов связи – крупнейших мобильных операторов МТС и A1, а также крупнейшего оператора фиксированной связи "Белтелеком".
Причем в сети оператора A1 при попытке открыть эти сайты появляется уведомление: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
Акция протеста оппозиции на площади Свободы в Минске
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В Белоруссии заявили о странном задержании члена Координационного совета
Ровно неделю назад министерство информации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа и политических движений. По данным белорусского портала tut.by, тогда в список ресурсов, к которым был ограничен доступ, попали более 70 ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов. Белорусская ассоциация журналистов в своем заявлении в связи с массовым ограничением доступа к медиаресурсам потребовала от властей республики разблокировать сайты и прекратить давление на СМИ. Власти тогда так и не пояснили блокировку сайтов.
После выборов президента республики, прошедших 9 августа, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Давно пора всю эту шушеру не только позакрывать а пересажать
29 августа, 01:35
Юрий Николаев
280001413
Юрий,, согласна! Злобарство оттуда и идет. Сейчас уже всем пофиг кото кого ОМОН забрал- им важно- что забрал, и чушь писать далее
29 августа, 01:41
vvip.meri.li
1200005
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