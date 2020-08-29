https://ria.ru/20200829/avtotransport-1576462415.html

Мишустин увеличил размер субсидии регионам для перевода транспорта на газ

Премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил втрое максимальный размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ, сообщила в субботу... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:33

2020-08-29T10:33

2020-08-29T22:09

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576233540_0:0:3205:1803_1400x0_80_0_0_85c51053075496ffdb3f764cc8e7c242.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> увеличил втрое максимальный размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ, <a href="http://government.ru/news/40293/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщила</a> в субботу пресс-служба правительства.Ранее кабмин повысил действовавший норматив с 30% до 60%."Михаил Мишустин втрое увеличил размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ. <...> Постановление об этом подписал председатель правительства", — говорится в сообщении.Максимальный размер субсидии теперь вырос с 25 миллионов до 75 миллионов рублей, она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики". Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ.Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров уже в 2024 году. Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок.

https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573258061.html

https://ria.ru/20191122/1561437145.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика