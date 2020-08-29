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Мишустин увеличил размер субсидии регионам для перевода транспорта на газ
Премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил втрое максимальный размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ, сообщила в субботу... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:33
2020-08-29T22:09
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> увеличил втрое максимальный размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ, <a href="http://government.ru/news/40293/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщила</a> в субботу пресс-служба правительства.Ранее кабмин повысил действовавший норматив с 30% до 60%."Михаил Мишустин втрое увеличил размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ. &lt;...&gt; Постановление об этом подписал председатель правительства", — говорится в сообщении.Максимальный размер субсидии теперь вырос с 25 миллионов до 75 миллионов рублей, она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики". Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ.Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров уже в 2024 году. Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок.
https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573258061.html
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михаил мишустин, экономика

Мишустин увеличил размер субсидии регионам для перевода транспорта на газ

10:33 29.08.2020 (обновлено: 22:09 29.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил втрое максимальный размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ, сообщила в субботу пресс-служба правительства.
Ранее кабмин повысил действовавший норматив с 30% до 60%.
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"Михаил Мишустин втрое увеличил размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ. <...> Постановление об этом подписал председатель правительства", — говорится в сообщении.
Максимальный размер субсидии теперь вырос с 25 миллионов до 75 миллионов рублей, она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики". Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ.
Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров уже в 2024 году. Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок.
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