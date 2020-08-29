https://ria.ru/20200829/afroamerikanets-1576459470.html

Полицейские в Кеноше рассказали о задержании афроамериканца Блейка

Профсоюз полицейских американского города Кеноша выпустил заявление относительно задержания афроамериканца Джейкоба Блейка, согласно которому он не пытался... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T07:09

2020-08-29T07:09

2020-08-29T07:09

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Профсоюз полицейских американского города Кеноша выпустил заявление относительно задержания афроамериканца Джейкоба Блейка, согласно которому он не пытался разнять поссорившихся женщин и был вооружен, сообщает издание <a href="https://www.kenoshanews.com/" target="_blank">Kenosha News</a> со ссылкой на заявление представителя профсоюза Брендана Метьюса.По словам Метьюса, некоторые заявления об инциденте, который произошел в воскресенье, "совершенно неверные".По данным профсоюза, полицейским до их прибытия на место сообщили об ордере на арест Блейка, выданном ранее по обвинению в домашнем насилии, в том числе по эпизоду сексуального насилия третьей степени.Метьюс также оспорил сообщения очевидцев о том, что Блейк разнимал поссорившихся женщин и был безоружен."Господин Блейк не был безоружен. Он был вооружен ножом. Сначала полицейские не увидели нож", - указано в версии профсоюза.Как указано в заявлении, Блейк отказывался бросить нож и оказывал сопротивление при задержании, "яростно дрался с полицейскими" и применил удушающий захват в отношении одного их офицеров.Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Блейка, что его обвиняли в незаконном проникновении в дом, сексуальном насилии и краже автомобиля жертвы. Заявление было подано 6 июля, сообщил телеканал.В воскресенье полицейские в городе Кеноша выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией. Власти города объявили комендантский час и ввели более 160 служащих нацгвардии.Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Адвокат афроамериканца также подтвердил, что Блейк парализован и, вероятно, больше не сможет ходить. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.

https://ria.ru/20200828/ssha-1576411855.html

https://ria.ru/20200827/pens-1576362460.html

https://ria.ru/20200807/1575472544.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире