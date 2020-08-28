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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200828/znaki-1576441611.html
Предупреждающие знаки появились на дорогах Москвы перед 1 сентября
Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил заместитель мэра РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:46
2020-08-28T17:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. Также дополнительно в этом году было нанесено более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", - рассказал Бирюков журналистам.Заммэра пояснил, что разметка "Осторожно, дети!" на проезжей части дублирует дорожный знак "Дети"."Главная цель дополнительной дорожной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть внимательнее, необходимо снизить скорость, быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге", - подчеркнул он.Заммэра рассказал, что разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную. Для этого применяется холодный пластик, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работы.Бирюков пояснил, что в Москве дорожную разметку наносят преимущественно ночью, когда ниже трафик, чтобы избежать длительного ограничения движения в местах проведения работ.
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петр бирюков, москва

Предупреждающие знаки появились на дорогах Москвы перед 1 сентября

16:46 28.08.2020 (обновлено: 17:28 28.08.2020)
33
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Специалисты комплекса городского хозяйства наносят на дорогу в преддверии знак "Осторожно, дети!
Специалисты комплекса городского хозяйства наносят на дорогу в преддверии знак Осторожно, дети!
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. Также дополнительно в этом году было нанесено более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", - рассказал Бирюков журналистам.
Заммэра пояснил, что разметка "Осторожно, дети!" на проезжей части дублирует дорожный знак "Дети".
"Главная цель дополнительной дорожной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть внимательнее, необходимо снизить скорость, быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге", - подчеркнул он.
Нанесение дорожной разметки
25 июля 2019, 09:02Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве в этом году обновят более 3 млн кв метров дорожной разметки
Заммэра рассказал, что разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную. Для этого применяется холодный пластик, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работы.
Бирюков пояснил, что в Москве дорожную разметку наносят преимущественно ночью, когда ниже трафик, чтобы избежать длительного ограничения движения в местах проведения работ.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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