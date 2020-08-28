https://ria.ru/20200828/znaki-1576441611.html

Предупреждающие знаки появились на дорогах Москвы перед 1 сентября

Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил заместитель мэра РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:46

2020-08-28T16:46

2020-08-28T17:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", сообщил заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. Также дополнительно в этом году было нанесено более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!", - рассказал Бирюков журналистам.Заммэра пояснил, что разметка "Осторожно, дети!" на проезжей части дублирует дорожный знак "Дети"."Главная цель дополнительной дорожной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть внимательнее, необходимо снизить скорость, быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге", - подчеркнул он.Заммэра рассказал, что разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную. Для этого применяется холодный пластик, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работы.Бирюков пояснил, что в Москве дорожную разметку наносят преимущественно ночью, когда ниже трафик, чтобы избежать длительного ограничения движения в местах проведения работ.

https://realty.ria.ru/20190725/1556858241.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва