https://ria.ru/20200828/zhurnalisty-1576443875.html

МИД призвал США тщательно расследовать нарушения в отношении журналистов

Москва выразила обеспокоенность решением Апелляционного суда США отменить временный запрет на арест и разгон представителей СМИ, а также угрозы им со стороны... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:54

2020-08-28T16:54

2020-08-28T16:54

джордж флойд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

портленд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Москва выразила обеспокоенность решением Апелляционного суда <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> отменить временный запрет на арест и разгон представителей СМИ, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранителей в ходе протестов в <a href="https://ria.ru/location_Portland" target="_blank">Портленде</a>, и призвала американские власти обеспечить тщательное расследование всех правонарушений в отношении журналистов, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>.Отмечается, что по состоянию на август текущего года профильные правозащитные организации зарегистрировали более 700 случаев необоснованных задержаний и агрессивного применения правоохранителями грубой силы в отношении освещающей протесты в США прессы.В ведомстве добавили, что представители МИД РФ "обеспокоены решением Апелляционного суда девятого округа США отменить временный запрет нижестоящей судебной инстанции на арест и разгон журналистов, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранительных органов в ходе протестов в Портленде".Кроме того, в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> считают неубедительной приведенную аргументацию о том, что принятый в конце июля текущего года окружным судьей по иску Американского союза защиты гражданских свобод запрет якобы не позволяет силовым ведомствам качественно выполнять свою работу по поддержанию порядка из-за невозможности отличить во время беспорядков мирных граждан, в частности, представителей СМИ, от агрессивно настроенных демонстрантов."Подобное решение создает опасный прецедент легитимизации полицейского насилия в отношении представителей прессы, что противоречит не только американскому законодательству, в частности, первой поправке к Конституции США, но и общепринятым демократическим принципам в области обеспечения свободы СМИ и беспрепятственной деятельности журналистов", - заключили в МИД.В Портленде и ряде других городов США не прекращаются акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="https://ria.ru/person_george-floyd" target="_blank">Джорджа Флойда</a> при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.

https://ria.ru/20200828/portlend-1576408863.html

https://ria.ru/20200623/1573373112.html

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портленд

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), портленд, сша, в мире