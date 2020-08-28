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https://ria.ru/20200828/zhurnalisty-1576443875.html
МИД призвал США тщательно расследовать нарушения в отношении журналистов
Москва выразила обеспокоенность решением Апелляционного суда США отменить временный запрет на арест и разгон представителей СМИ, а также угрозы им со стороны... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:54
2020-08-28T16:54
джордж флойд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
портленд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Москва выразила обеспокоенность решением Апелляционного суда <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> отменить временный запрет на арест и разгон представителей СМИ, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранителей в ходе протестов в <a href="https://ria.ru/location_Portland" target="_blank">Портленде</a>, и призвала американские власти обеспечить тщательное расследование всех правонарушений в отношении журналистов, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>.Отмечается, что по состоянию на август текущего года профильные правозащитные организации зарегистрировали более 700 случаев необоснованных задержаний и агрессивного применения правоохранителями грубой силы в отношении освещающей протесты в США прессы.В ведомстве добавили, что представители МИД РФ "обеспокоены решением Апелляционного суда девятого округа США отменить временный запрет нижестоящей судебной инстанции на арест и разгон журналистов, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранительных органов в ходе протестов в Портленде".Кроме того, в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> считают неубедительной приведенную аргументацию о том, что принятый в конце июля текущего года окружным судьей по иску Американского союза защиты гражданских свобод запрет якобы не позволяет силовым ведомствам качественно выполнять свою работу по поддержанию порядка из-за невозможности отличить во время беспорядков мирных граждан, в частности, представителей СМИ, от агрессивно настроенных демонстрантов."Подобное решение создает опасный прецедент легитимизации полицейского насилия в отношении представителей прессы, что противоречит не только американскому законодательству, в частности, первой поправке к Конституции США, но и общепринятым демократическим принципам в области обеспечения свободы СМИ и беспрепятственной деятельности журналистов", - заключили в МИД.В Портленде и ряде других городов США не прекращаются акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="https://ria.ru/person_george-floyd" target="_blank">Джорджа Флойда</a> при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200828/portlend-1576408863.html
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джордж флойд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), портленд, сша, в мире

МИД призвал США тщательно расследовать нарушения в отношении журналистов

16:54 28.08.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоВывеска на здании МИД России
Вывеска на здании МИД России
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва выразила обеспокоенность решением Апелляционного суда США отменить временный запрет на арест и разгон представителей СМИ, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранителей в ходе протестов в Портленде, и призвала американские власти обеспечить тщательное расследование всех правонарушений в отношении журналистов, сообщает МИД РФ.
Отмечается, что по состоянию на август текущего года профильные правозащитные организации зарегистрировали более 700 случаев необоснованных задержаний и агрессивного применения правоохранителями грубой силы в отношении освещающей протесты в США прессы.

"Подобный полицейский произвол недопустим. Призываем власти США обеспечить тщательное расследование всех правонарушений в отношении журналистов, а также надлежащие условия для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, как того требуют международные обязательства Вашингтона в области защиты прав человека и свободы слова. Рассчитываем на то, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку действиям американских правоохранителей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что представители МИД РФ "обеспокоены решением Апелляционного суда девятого округа США отменить временный запрет нижестоящей судебной инстанции на арест и разгон журналистов, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранительных органов в ходе протестов в Портленде".
Участник акции протеста на одной из улиц в Портленде
Вчера, 08:11
Суд в США отменил запрет на применение силы к журналистам в Портленде
Кроме того, в Москве считают неубедительной приведенную аргументацию о том, что принятый в конце июля текущего года окружным судьей по иску Американского союза защиты гражданских свобод запрет якобы не позволяет силовым ведомствам качественно выполнять свою работу по поддержанию порядка из-за невозможности отличить во время беспорядков мирных граждан, в частности, представителей СМИ, от агрессивно настроенных демонстрантов.
"Подобное решение создает опасный прецедент легитимизации полицейского насилия в отношении представителей прессы, что противоречит не только американскому законодательству, в частности, первой поправке к Конституции США, но и общепринятым демократическим принципам в области обеспечения свободы СМИ и беспрепятственной деятельности журналистов", - заключили в МИД.
В Портленде и ряде других городов США не прекращаются акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
23 июня, 16:01
Миятович рассказали об атаке полиции в США на журналиста РИА Новости
2630101
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Джордж ФлойдМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПортлендСШАВ мире
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