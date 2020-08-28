МИД призвал США тщательно расследовать нарушения в отношении журналистов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва выразила обеспокоенность решением Апелляционного суда США отменить временный запрет на арест и разгон представителей СМИ, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранителей в ходе протестов в Портленде, и призвала американские власти обеспечить тщательное расследование всех правонарушений в отношении журналистов, сообщает МИД РФ.
Отмечается, что по состоянию на август текущего года профильные правозащитные организации зарегистрировали более 700 случаев необоснованных задержаний и агрессивного применения правоохранителями грубой силы в отношении освещающей протесты в США прессы.
"Подобный полицейский произвол недопустим. Призываем власти США обеспечить тщательное расследование всех правонарушений в отношении журналистов, а также надлежащие условия для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, как того требуют международные обязательства Вашингтона в области защиты прав человека и свободы слова. Рассчитываем на то, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку действиям американских правоохранителей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что представители МИД РФ "обеспокоены решением Апелляционного суда девятого округа США отменить временный запрет нижестоящей судебной инстанции на арест и разгон журналистов, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранительных органов в ходе протестов в Портленде".
Кроме того, в Москве считают неубедительной приведенную аргументацию о том, что принятый в конце июля текущего года окружным судьей по иску Американского союза защиты гражданских свобод запрет якобы не позволяет силовым ведомствам качественно выполнять свою работу по поддержанию порядка из-за невозможности отличить во время беспорядков мирных граждан, в частности, представителей СМИ, от агрессивно настроенных демонстрантов.
"Подобное решение создает опасный прецедент легитимизации полицейского насилия в отношении представителей прессы, что противоречит не только американскому законодательству, в частности, первой поправке к Конституции США, но и общепринятым демократическим принципам в области обеспечения свободы СМИ и беспрепятственной деятельности журналистов", - заключили в МИД.
В Портленде и ряде других городов США не прекращаются акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.